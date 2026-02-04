Al via la terza stagione di Italia Shore: tutte le novità

Torna Italia Shore, al via la terza stagione: tutte le novità. Floriana Secondi si unisce al team nel ruolo di Boss: a lei il compito di seguire i dodici concorrenti

Dopo il grande successo delle prime due stagioni, torna questa sera ‘Italia Shore’ la versione italiana del popolare show di MTV, in esclusiva su Paramount+. Un’edizione ricca di novità, a partire dall’arrivo di Floriana Secondi, che si unisce al team nel ruolo di Boss: a lei il compito di seguire i ragazzi, organizzando grandi party, ma anche vigilando su come si prendono cura della casa. Tra vecchie conoscenze e nuovi volti, i dodici protagonisti della terza edizione soggiorneranno in una splendida villa a Fregene, sulla costa laziale, che farà da cornice ai nuovi episodi.

I PROTAGONISTI

Nella nuova stagione torneranno “Spadino” (Samuele), 26 anni, di Roma; Marcolino (Piermarco) 24 anni, di Anzio; Nikita, 24 anni, di Milano e Ale (Alessandro), 24 anni, di Roma. Le new entry: Stefano, 21 anni, DI Lentini (SR); Eleonora, 18 anni, di Torino; Eduardo, 22 anni, di Napoli; Marta, 24 anni, Zagarolo (RM); Le sorelle Sara, 19 anni e Greta, di 23, di Firenze. Con la nuova stagione, tornano anche le Italia Shore Reactions in cui lo youtuber Tony IPants e il cast dello show commentano insieme i momenti top di ogni episodio.

La prima puntata della terza stagione di Italia Shore andrà in onda su MTV (canale Sky 131, sul canale Sky Glass 122 e in streaming su NOW) questa sera alle ore 23:00. Nel corso degli anni, il fenomeno globale del franchise “Shore” di MTV ha conquistato il pubblico con oltre quindici spin-off e sequel in tutto il mondo, tra cui “Jersey Shore Family Vacation” e “All Star Shore” negli Stati Uniti, “Geordie Shore” nel Regno Unito, “Gandía Shore” in Spagna, “Warsaw Shore” in Polonia, “Acapulco Shore” in Messico e “Super Shore”.

