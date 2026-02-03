Vannacci potrebbe dire addio alla Lega

Sempre più insistenti le voci sull’uscita del generale ed eurodeputato dal partito di Salvini
Roberto Vannacci sempre più distante dalla Lega, nonostante dal Carroccio arrivino appelli espliciti perché resti nel partito. Eppure il dado sembra essere tratto, si attende ormai solo l’ufficialità per dare concretezza alle voci che circolano da giorni (in realtà da mesi) sul sempre più probabile addio da parte del generale ed eurodeputato.
FUTURO NAZIONALE
A rafforzare le indiscrezioni su un possibile allontanamento di Roberto Vannacci dalla Lega è la registrazione del marchio Futuro Nazionale, depositato il 24 gennaio scorso presso l’ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO). Vannacci ha minimizzato la portata dell’iniziativa, spiegando che si tratta “solo di un simbolo” e non dell’annuncio di un nuovo partito, ma la mossa è stata comunque letta da più parti come un segnale politico.