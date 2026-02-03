Vannacci potrebbe dire addio alla Lega

LE PAROLE DI DURIGON

A intervenire oggi è stato il sottosegretario al Lavoro e vicesegretario del Carroccio Claudio Durigon, che in un’intervista a Il Giornale ha lanciato un appello diretto a Vannacci. “Resti nella Lega, senza se e senza ma, perché tutte le opzioni alternative sono un regalo alla sinistra e quindi un danno per l’Italia”, ha detto.

Durigon ha però precisato di non voler parlare di appelli personali: “Fare parte della Lega è un onore, ho troppo rispetto per la nostra storia e per i nostri militanti per lanciare appelli. Nella Lega sono tutti importanti ma nessuno è indispensabile”.

Secondo il vicesegretario leghista, eventuali ipotesi di uscita sarebbero funzionali solo agli avversari politici: “Il generale sa benissimo che i primi tifosi del suo addio sono i media di sinistra. Un uomo come lui non farebbe regali a Schlein, Renzi o Conte”.

Durigon ha poi ridimensionato l’impatto elettorale attribuito a Vannacci: “Si parla di un 1-2% teorico. Quando si va alle urne, i voti si polarizzano”.

E sul messaggio da inviare al generale ha concluso: “I messaggi confusi e ambigui non fanno bene a nessuno. Spero continui a impegnarsi nella Lega, anche perché tra pacchetto sicurezza e battaglie con i patrioti europei stiamo ottenendo risultati“. Da Vannacci non sono arrivate prese di posizione ufficiali. Per ora.