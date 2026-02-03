Rimossi profili social e contenuti online di Fabrizio Corona

Il suo avvocato ha definito l’oscuramento una: “censura impressionante”

Nelle ultime ore i profili Instagram di Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal), della pagina Falsissimo e correlati (inclusi Facebook e TikTok) risultano spariti o dichiarati “rimossi”. Su Instagram appare il messaggio tipico di account rimosso.

Anche su YouTube molti contenuti del format Falsissimo (compresa l’ultima puntata ripubblicata il 2 febbraio) sono stati rimossi o nascosti.

L’iniziativa sembra provenire principalmente dall’ufficio legale di Mediaset, che ha inviato diffide per violazioni multiple di copyright, contenuti diffamatori e messaggi di odio.

Meta (Instagram/Facebook) e Google/YouTube hanno agito di conseguenza, in modo piuttosto raro e rapido. Non si tratta di un provvedimento diretto della magistratura, ma di azioni delle piattaforme dopo denunce e diffide.

Il suo avvocato ha definito l’oscuramento una: “censura impressionante” e “antidemocratica”, parlando di rischio per la libertà di parola.