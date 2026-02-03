POPBEAT di Daniele Antonini all’Auditorium Due Pini di Roma

Sabato 14 febbraio 2026 alle ore 15.00 l’Auditorium Due Pini ospita PopBeat, il concerto-spettacolo ideato e diretto da Daniele Antonini

Sabato 14 febbraio 2026 alle ore 15.00 l’Auditorium Due Pini ospita PopBeat, il concerto-spettacolo ideato e diretto da Daniele Antonini, pensato per un pubblico di tutte le età e capace di unire musica dal vivo, immaginazione e partecipazione collettiva.

Il giorno in cui ricorrono insieme San Valentino e il Carnevale, PopBeat si trasforma in una festa condivisa per tutta la famiglia: un’occasione dedicata ai genitori e, allo stesso tempo, un momento di gioco e travestimento per i bambini, che potranno partecipare allo spettacolo in maschera.

PopBeat nasce infatti come un invito a riscoprire il gioco, il sogno e la leggerezza attraverso il linguaggio universale della musica e del nuovo circo contemporaneo.

Musicisti e artisti sul palco, tecnici e operatori in platea, bambini, genitori e “ex-bambini” sono coinvolti in un unico grande racconto sonoro e visivo, dove l’ascolto si trasforma in incontro e la partecipazione diventa festa.

La musica pop e rock è eseguita interamente dal vivo dalla PopBeat Band, accompagnata da un vivace intrattenimento scenico fatto di proiezioni video, palloni lanciati in platea, bolle di sapone, neve artificiale, fontane di fuoco ed effetti visivi capaci di amplificare l’esperienza emotiva dello spettacolo.

Il repertorio attraversa generi ed epoche con libertà e ironia: dallo Stornello romano a “Whisky il ragnetto” reinterpretata in chiave rock, dalla poetica “L’Isola che non c’è” fino a “Nothing Else Matters” dei Metallica, passando per “Let It Go” proposta in una sorprendente versione hard rock.

PopBeat è un gesto spettacolare e relazionale che invita gli adulti a tornare a giocare insieme ai bambini, condividendo uno spazio di immaginazione e ascolto. “E quando l’anima prese il volo, ricordai di essere stato un bambino…” è il filo poetico che attraversa l’intero progetto, restituendo alla musica la sua funzione primaria di legame e meraviglia.

L’evento ha finalità benefiche: i proventi saranno in parte destinati al sostegno dei senzatetto di Roma e in parte a supporto delle attività umanitarie di Emergency, da anni impegnata nella tutela dei diritti umani e nell’assistenza alle vittime di guerra e povertà.

PopBeat è una produzione di Animazioni Pedagogiche – Daniele Antonini.

Ideatore, regista, cantante e presentatore è Daniele Antonini, artista romano noto per il suo costante impegno sul territorio attraverso progetti ludico-pedagogici, educativi e culturali. Lo spettacolo vede inoltre il contributo di Daniel Antonini e della PopBeat Band; il progetto musicale di Giuseppe Inì; le luci e la tecnica curate da Stefano Germani; le video-proiezioni di Ian Tognon.