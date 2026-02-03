Oroscopo di oggi, martedì 3 febbraio 2026: le previsioni delle stelle

Pesci

La Luna in Cancro, oggi amica di Giove, Saturno e Urano, chiude il mese in bellezza. Manifestiamo le emozioni senza smarrire il senso logico e la lucidità. Giove è il lasciapassare per la felicità. Guardiamoci intorno, l’amore, atteso, sognato, è dentro e fuori di noi.