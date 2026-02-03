Oroscopo di oggi, martedì 3 febbraio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, martedì 3 febbraio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Luna in Cancro, indolente e introversa, poco in linea con la nostra natura dinamica e diretta. Un po’ d’insofferenza e nervosismo, ma nulla di più. Una vena di malinconia per un passato che a distanza sembra più luminoso di quanto non fosse in realtà.
Toro
Di passaggio in Cancro, la Luna incontra Urano, garante di determinazione ed efficienza. Promesse concrete di carriera e d’affari. Sesto senso. Per quanto la salita sia impervia, crediamo in ciò che facciamo e per questo riusciamo nel nostro intento.
Gemelli
Sembra un sabato anonimo, ma anche quando non li vediamo, i fari della ribalta sono puntati su di noi e mettono in risalto pure le ombre. Se siamo dei cuori solitari, riceviamo una buona quantità di gratificazioni che ci mettono a nostro agio.
Cancro
La Luna in sestile a Urano, grazie a concretezza e creatività, offre l’opportunità di tirare acqua al nostro mulino nel caso di diatribe professionali. Cantiamo vittoria: con una mossa rapida e incisiva, lasciamo con un palmo di naso, rivali e detrattori.
Leone
Le emozioni sono forti e viviamo con grande coinvolgimento ogni faccenda personale che tocca la nostra sensibilità. A volte con qualche eccesso. Ci sentiamo esposti alle critiche e agli attacchi altrui? Manteniamo l’equilibrio e cambiamo le carte in tavola.
Vergine
Una corrente di simpatia passa fra la Luna e Giove, facendo di noi i diretti beneficiari di tranquillità, coccole maliziose e buone opportunità. Piccole sorprese movimentano la giornata senza stravolgerla. Finanze sostenute da una trattativa vantaggiosa.
Bilancia
La Luna in Cancro e Giove, entrambi in quadrato, hanno le carte in regola per metterci a disagio, mandando in fumo progetti accattivanti e aspettative. Una cattiva notizia di prima mattina si ridimensiona nel pomeriggio. È un’informazione falsa, una bufala.
Scorpione
In Cancro anche per oggi, la Luna ci regala il meglio di sé in fatto di dolcezza e sensibilità. Un corredo che nei giorni a venire sarà utilissimo. Al disordine emotivo, alle battaglie senza quartiere, opponiamo la spinta positiva alla trasformazione.
Sagittario
Passionalità intensa da maneggiare con cura. Con un nuovo amore non scopriamo subito le nostre carte, un alone di mistero ci rende più attraenti. Al lavoro e con gli amici niente impegni inderogabili: è molto importante per noi una maggiore libertà.
Capricorno
La coppia ostile Luna-Giove pretende da noi più franchezza. Non tradiamo la fiducia di chi ci vuole bene, evitiamo inganni e bugie, parliamo chiaramente. Incomprensioni di coppia superabili lasciando da parte i giochetti fatti per mettere l’altro alla prova.
Acquario
Clima soleggiato. Costruiamo delle nuove sane abitudini, adottiamo un animale abbandonato, prestiamo aiuto a una persona anziana bisognosa. Una comunicazione profonda con i familiari può far emergere una situazione irrisolta del passato.
Pesci
La Luna in Cancro, oggi amica di Giove, Saturno e Urano, chiude il mese in bellezza. Manifestiamo le emozioni senza smarrire il senso logico e la lucidità. Giove è il lasciapassare per la felicità. Guardiamoci intorno, l’amore, atteso, sognato, è dentro e fuori di noi.