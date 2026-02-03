Oldea Valli Cremonini, un’icona di stile made in Italy

Intervista esclusiva a Oldea

Oldea Valli Cremonini è un’emergente fashion icon, nota per il suo stile ricercato e la presenza a eventi di alto profilo come la Fashion Week e il Festival di Venezia. Studente di giurisprudenza, è descritta come una figura che unisce cultura, spontaneità e ambizione.

Il tuo nome è Oldea: è un nome d’arte?

No, è il mio nome reale. ma, con il tempo è diventato un segno distintivo della mia identità. È un nome che mi rappresenta: raro, riconoscibile, coerente con il percorso che sto costruendo.

Il nome Oldea ha un significato?

Sì, ha una storia lunga alle spalle, ma in sintesi il suo significato è “dea del sole”. È un’immagine in cui mi riconosco molto: richiama luce, energia e presenza.

Cosa rappresenta per te l’identità?

Identità è chiarezza interiore. È sapere chi sei senza doverlo spiegare a nessuno. Per me significa coerenza, disciplina e fedeltà a me stessa, anche quando il contesto cambia o mette alla prova.

Quanto contano oggi le tue radici?

Sono la mia struttura portante. Vengo dall’Emilia-Romagna e porto con me valori solidi, e un forte senso di concretezza. Le radici ti danno stabilità e ti permettono di crescere senza perdere direzione.

Studi Giurisprudenza: una scelta che sorprende chi ti vede nel mondo della comunicazione…

In realtà è la mia base strategica. Il diritto forma il pensiero critico, insegna a leggere le dinamiche sociali e i rapporti di potere. È una lente attraverso cui interpreto persone, contesti e linguaggi. È una competenza che utilizzo ogni giorno.

Milano è la tua casa da quanto tempo?

Da circa un anno. Mi sono trasferita per gli studi e per avvicinarmi professionalmente al mondo della conduzione. Milano è una città esigente, ma per chi ha visione e disciplina è un acceleratore straordinario.

C’è stato un momento decisivo nel tuo percorso?

Più di uno. L’anno vissuto negli Stati Uniti e il trasferimento a Milano sono stati passaggi chiave. Cambiare ambiente, ritmo e responsabilità mi ha fatto capire quanto fossi pronta per uno step superiore di crescita personale e professionale.

Quando nasce la passione per la conduzione e la comunicazione?

È una vocazione naturale. Non riguarda solo la televisione, ma la capacità di raccontare, creare connessione, generare dialogo autentico. Voce, immagine e presenza scenica sono strumenti espressivi che sento profondamente miei.

Come ti definiresti oggi?

Dinamica, ambiziosa e focalizzata. Molto attenta ai dettagli, orientata agli obiettivi, con una visione chiara ma in continua evoluzione.

Nell’ultimo anno ti abbiamo vista tra Venezia e Fashion Week: che esperienza è stata?

Altamente formativa. Contesti creativi e ad alta intensità, dove estetica e comunicazione si fondono. Ambienti che affinano lo sguardo, il linguaggio e la capacità di posizionarsi con identità precisa.

Guardando al futuro, cosa dobbiamo aspettarci?

Progetti importanti, costruiti con metodo. Preferisco lasciare che i risultati parlino al momento giusto.

Cosa guida oggi le tue scelte?

Autenticità e coerenza. Scelgo ciò che è allineato con la mia direzione, anche quando il percorso non è il più semplice o immediato.

Il messaggio che vuoi lasciare?

Trovate la vostra voce e proteggetela. Anche quando sembra fuori contesto. Ogni esperienza può diventare valore, se vissuta con consapevolezza e coraggio.

#oldeavallicremonini