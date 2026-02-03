Novità in libreria: “Mai un passo indietro” di Mike Pompeo

Il libro di Mike Pompeo, direttore della CIA e segretario di Stato della prima amministrazione Trump, per comprendere la contemporaneità e le azioni americane che stanno stravolgendo il mondo

Esce oggi in tutte le librerie il libro memoriale di Mike Pompeo, Mai un passo indietro. In lotta per l’America che amo. Pompeo, prima direttore della CIA e poi segretario di Stato della prima amministrazione Trump, è stato l’uomo politico più vicino al presidente americano durante il suo mandato tra il 2017 e il 2021.

Questo libro, preceduto nell’edizione italiana da un saggio introduttivo di Maurizio Molinari, è un grande racconto delle tendenze e dei protagonisti che plasmano il mondo di oggi: una visione straordinaria, dal punto di vista di uno dei suoi protagonisti principali, dietro le quinte del grande potere americano.

Pompeo ha aiutato l’amministrazione Trump a cambiare la rotta geopolitica del mondo, e in queste pagine ripercorre tutte le tappe della sua infaticabile azione politica e diplomatica, mescolando le storie memorabili e spesso divertenti delle sue interazioni con i principali leader mondiali e un’acuta e rigorosa analisi della storia recente.

Ispirato saldamente dai principi trasmessi dai Padri Fondatori e dalla sua profonda fede cristiana, si è impegnato senza sosta per promuovere la libertà religiosa in tutto il mondo come mai nessuno aveva fatto nella storia americana. Mike Pompeo ha servito il proprio Paese lavorando su tutti i fronti più caldi a livello globale: dall’Iran alla Corea del Nord, dalla Russia a Israele e il mondo arabo. E, soprattutto, ha guidato una trasformazione generazionale delle relazioni dell’America con il suo avversario numero uno: il regime cinese. Dalla Cina alla Groenlandia fino al Venezuela, una narrazione che aiuta a comprendere meglio le ragioni che stanno dietro alle idee e alla politica estera made in USA, contraddistinta da campagne concentrate sulla deterrenza militare e sulla pressione economica e diplomatica.

Mike Pompeo (1963) è stato il settantesimo segretario di Stato degli Stati Uniti d’America e direttore della CIA durante la prima amministrazione Trump. Originario della California meridionale, si è laureato primo della sua classe presso l’Accademia Militare degli Stati Uniti di West Point nel 1986. Ha prestato servizio come ufficiale di cavalleria nell’esercito degli Stati Uniti prima di laurearsi alla Harvard Law School. È stato amministratore delegato di due aziende con sede in Kansas, prima di essere eletto alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti dal 2011 al 2017.

Mike Pompeo, Mai un passo indietro. In lotta per l’America che amo, con un Saggio introduttivo di Maurizio Molinari, Liberilibri 2026, collana Altrove, pagg. 554, euro 20.00, ISBN 979-12-80447-80-7.