Nella puntata finale di “Boss in incognito” su Rai 2 protagonista Silvia Cecchini

Ultimo appuntamento per l’undicesima edizione di “Boss in incognito”, il docu-reality realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy condotto da Elettra Lamborghini, in onda martedì 3 febbraio, alle 21.20 su Rai 2. A lei il compito di raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie.

Protagonista dell’ultima puntata di questa edizione sarà Silvia Cecchini, amministratore delegato dell’azienda Tartufi Jimmy fondata negli anni ’80 dal papà Giovannino, detto “Jimmy”. Negli anni, Tartufi Jimmy ha saputo specializzarsi nella trasformazione del tartufo. Dopo la morte del papà, Silvia e suo fratello Andrea, hanno preso le redini dell’azienda portando avanti con grande forza ed entusiasmo il progetto di famiglia. Con sede a Pietralunga (PG), l’azienda impiega 120 collaboratori e in un solo mese è in grado di processare 10 tonnellate di tartufo fatturando 36 milioni di euro all’anno.

Nella sua avventura in incognito, Silvia affiancherà i suoi dipendenti: Sonia le insegnerà come lavare e selezionare i tartufi freschi, Monia le farà vedere come si preparano alcuni prodotti a base di tartufo secco, con Lara imparerà come fare il carpaccio e il caviale di tartufo fresco e con Roberta si dedicherà al packaging di vari prodotti, dai più classici fino ai più innovativi come l’essenza di tartufo. Nei boschi di Pietralunga andrà invece in incognito – in missione per conto della Boss Silvia – Elettra Lamborghini, che con Maksym e la sua fedelissima amica a quattro zampe, imparerà a ricercare e cavare i tartufi.

L’esperienza di “Boss in incognito” metterà in contatto due mondi solitamente separati e distinti: quello dei boss e quello dei dipendenti, permettendo, sia agli uni che agli altri, di incontrarsi, comprendersi e conoscersi meglio, tra sorprese ed emozioni.

Ai dipendenti, impegnati a lavorare o con il loro boss o con Elettra Lamborghini (pronti a impersonare un lavoratore con il loro travestimento), verrà detto che in azienda si sta girando “Job Deal”, un nuovo programma che aiuta alcune persone che hanno perso il lavoro a trovarne uno nuovo. Solo una volta terminata la settimana di riprese, i lavoratori scopriranno l’identità di chi li ha affiancati durante le loro mansioni.

“Boss in incognito”, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, è basato sul format “Undercover Boss” creato da Studio Lambert e licenziato da All3Media International. “Boss in incognito” è un programma scritto da Francesca Picozza (capo progetto), Elisabetta Valori, Celeste Papuli, Barbara Calabresi. La regia è di Alberto Di Pasquale. Produttore Rai Corrado Pacetti. Produttore esecutivo Endemol Shine Italy Flavio Tallone.