Il presidente francese ha definito “intollerabili” gli ultimi attacchi russi alle infrastrutture energetiche ucraine.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che si sta preparando una ripresa del dialogo con Vladimir Putin, sebbene al momento non si veda una reale volontà di pace da parte del Cremlino.

Ha precisato, durante una sua visita in Savoia francesc, che: “sono in corso discussioni a livello tecnico per preparare un possibile colloquio diretto. Ogni passo avviene in: “trasparenza e concertazione” con Zelensky e i partner europei.

Ma, nonostante l’apertura, il presidente francese è stato realista: ha definito “intollerabili” gli ultimi attacchi russi alle infrastrutture energetiche.