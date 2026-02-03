Kasthall presenta Ida, Ori e Shifting insieme ai nuovi colori di Chique

Kasthall presenta le collezioni Ida, Ori e Shifting insieme alle nuove varianti cromatiche di Chique. Queste collezioni raccontano la ricchezza del linguaggio del gruppo

Kasthall compie un passo importante e presenta tre nuove collezioni di tappeti: Ida, Ori e Shifting, sviluppate dal Design Studio, insieme a nuove varianti cromatiche dell’iconica collezione Chique. Ida e Ori esprimono la maestria di Kasthall nell’arte tessile, frutto di avanzati processi tecnici applicati alla lavorazione della lana, mentre Shifting mette in luce l’approccio innovativo alla taftatura, in cui lo sviluppo e la costruzione del filato generano profondità, movimento e un’esperienza sensoriale unica.