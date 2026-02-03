Can Yaman sarà co-conduttore di Sanremo 2026: Carlo Conti è Sandokan per l’annuncio

Can Yaman sarà co-conduttore di Sanremo 2026: Carlo Conti diventa Sandokan. In un fotomontaggio pubblicato su Instagram, il direttore artistico e conduttore si è mostrato nei panni di Carlokan

Sanremo 2026 si arricchisce di un nuovo co-conduttore. Il Festival, in programma dal 24 al 26 febbraio, accoglierà Can Yaman sul palco nel corso della prima serata. L’attore affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini, co-conduttrice fissa.

L’ANNUNCIO SOCIAL DI CARLO CONTI

Ad annunciare l’arrivo del 36enne è stato lo stesso direttore artistico e conduttore con un’immagine eloquente sui social. Nella serata di ieri, infati, Conti si è mostrato nei panni di Sandokan, diventando Carlokan, in un fotomontaggio pubblicato su Instagram. Un’immagine che ha subito richiamato alla star turca che è stato protagonista della fiction prodotta da Lux Vide con Rai Fiction, andata in onda su Rai 1. Otto episodi che hanno riscosso un grande successo: e, non a caso, la ‘Tigre della Malesia’ Yaman, prossimamente, tornerà sul set per la seconda stagione.

L’invito a Can Yaman arriva a 50 anni dalla messa in onda – nel 1976 – del primo Sandokan, interpretato da Kabir Bedi per la regia di Sergio Sollima. Per la seconda serata di Sanremo, invece, Conti ha già annunciato la co-conduzione di Achille Lauro.

L’IRONIA DI PIERACCIONI: “CALIMERO L’È IMPAZZITO. PRIMA TOPO GIGIO, ORA SANDOKAN. GLI MANCA SOLAMENTE SPONGEBOB”

La notizia ha subito scatenato il commento ironico di Leonardo Pieraccioni. In un video, sempre pubblicato su Instagram, l’attore e regista, grande amico di Carlo Conti, pubblica una telefonata con Giorgio Panariello: “Giorgio, ascolta: quell’altro è impazzito, Calimero l’è impazzito– dice il toscano- ha cominciato l’altro anno con Topo Gigio, quest’anno Sandokan. Gli manca solamente Spongebob, il trenino Thomas e Mary Poppins. Anche se ci chiama, quest’anno non ci andiamo, non ci mescoliamo”.

Tra i commenti al post quello di Panariello: “Quando invita il corvo Rockfeller ricoveriamolo”. Conti, ironicamente, rispondendo a Pieraccioni, ha risposto: “Invidioso”.

Foto di Carlo Conti da Instagram

Foto di Can Yaman da Ufficio Stampa Rai

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)