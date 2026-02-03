Arera aggiorna le tariffe del gas: stangata per i consumatori

Una stangata sui consumatori vulnerabili del gas. Lo afferma il Codacons, commentando l’aggiornamento tariffario di gennaio deciso da Arera
Con le nuove tariffe del gas per gli utenti vulnerabili la bolletta media, considerato un consumo pari a 1.100 metri cubi annui a famiglia, si attesta a 1.243 euro, equivalente ad una maggiore spesa annua, nell’ipotesi di prezzi costanti, pari a +118 euro e nucleo rispetto alle tariffe di dicembre.
Rispetto allo stesso periodo del 2021, tuttavia, i prezzi del gas nel mercato regolato risultano a gennaio più elevati addirittura del +60%, pari ad una maggiore spesa da +466 euro a nucleo rispetto a 5 anni fa – calcola il Codacons.
Se si considera anche la spesa per l’energia elettrica (559 euro all’anno), la bolletta media di un utente vulnerabile, tra luce (con consumi pari a 2.000 kWh annui) e gas (1.100 metri cubi annui), si attesta a quota 1.802 euro annui – calcola il Codacons.