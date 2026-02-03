A “Farwest” stasera su Rai 3 le immagini della troupe aggredita negli scontri di Torino. Tra le altre inchieste, Crans Montana e il processo di islamizzazione in Italia

Scontri di piazza a Torino, islamizzazione in Italia, delitto di Garlasco e nuove ombre sulla tragedia di Crans Montana. Questi i temi al centro della nuova puntata di “Farwest” in onda martedì 3 febbraio, alle 21.20 su Rai 3. Il programma, condotto da Salvo sottile, proporrà un servizio esclusivo sugli scontri tra Askatasuna e le Forze dell’Ordine a Torino, durante i quali è stata aggredita anche una troupe della trasmissione.

Il servizio di Bianca Leonardi documenterà, infatti, come dal corteo si è passati ad una feroce guerriglia urbana che ha visto le forze di polizia fronteggiare violenti antagonisti che hanno costretto, tra l’altro, la stessa troupe a doversi allontanare dopo la distruzione di tutta l’attrezzatura di lavoro.

“Farwest” indagherà poi sul processo di islamizzazione in Italia: dopo il successo di Zohran Mamdani a New York, potrebbe esserci anche in Italia un sindaco di una grande città di religione musulmana? Esperti e analisti cercheranno di rispondere a questo interrogativo. Infine, il punto sul delitto di Garlasco con le ultime rivelazioni sul caso e sulla tragedia di Crans Montana: attraverso una testimonianza esclusiva, gli inviati della trasmissione saranno sulle tracce del misterioso benefattore che avrebbe avuto interesse a pagare la cauzione dei Moretti, cercando di fare luce sulle ombre di una attività che sembra inserirsi in un sistema internazionale di riciclaggio.

