A Elisir oggi su Rai 3 placche alla gola e elettromiografia

Le placche alla gola, i benefici del peperoncino e l’elettromiografia. Questi i temi al centro della puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 3 febbraio alle 10.50 su Rai 3.

La formazione delle placche: quali le cause della loro comparsa? In quali casi è consigliato l’uso dell’antibiotico? A parlarne sarà il professor Antonio Minni, docente di Otorinolaringoiatria presso la Sapienza Università di Roma.

Poi, lo spazio del “Mangiarsano”, incentrato sul peperoncino. Pianta originaria delle Americhe, è oggi un pilastro della dieta mediterranea per le sue proprietà antinfiammatorie e analgesiche e anche per il suo effetto termogenico, in grado di stimolare il metabolismo.

La professoressa Sara Cordara, biologa nutrizionista presso il Centro di Medicina Preventiva e dello Sport dell’Università di Torino, farà chiarezza sui princìpi nutritivi e le proprietà nascoste di questa spezia. La puntata terminerà con la rubrica “Come si fa”, dedicata all’elettromiografia: in quali casi è consigliato sottoporsi a questo esame? Irene Aprile, neurologa, direttore del Dipartimento di Riabilitazione Neuromotoria IRCCS Fondazione Don Gnocchi, spiegherà come funziona l’esame e per quali pazienti è necessario eseguire una valutazione della funzionalità di muscoli e nervi.