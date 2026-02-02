Veggie Style 2025 – L’Altra Faccia del Panino: vince Nicolò Curzi con “Fresco di zona”

L’edizione 2025 del contest Veggie Style – L’Altra Faccia del Panino, è stata vinta da Nicolò Curzi, titolare e cuoco di Radico, nuova cucina rurale a Corinaldo, in provincia di Ancona

L’edizione 2025 del contest Veggie Style – L’Altra Faccia del Panino, iniziativa siglata 50 Top Italy in collaborazione con l’azienda D’Amico e svoltasi a Napoli allo Starhotels Terminus – grazie al supporto di Fedegroup, che gestisce la ristorazione della struttura – è stata vinta da Nicolò Curzi, titolare e cuoco di Radico, nuova cucina rurale a Corinaldo, in provincia di Ancona.

In Fresco di zona, panino homemade in stile padellino, le Zucchine alla Caprese D’Amico, ingrediente centrale protagonista della competizione, sono state valorizzate da una cotoletta di melanzana, filetti di peperone arrosto, cagliata di pecora e maionese di pesca e senape.

“Siamo orgogliosi di sostenere un progetto che da cinque edizioni valorizza la creatività dei giovani chef. Anche quest’anno abbiamo visto talento, passione e una grande attenzione al tema dello spreco e della sostenibilità. I finalisti hanno dimostrato come il vegetale possa essere protagonista assoluto di ricette ricche di gusto e identità”, ha dichiarato Maria D’Amico, Marketing & Sustainability manager del Gruppo D’Amico, company storicamente impegnata nella promozione in filiera della cultura vegetale e partner del contest.

Per Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, curatori della guida 50 Top Italy: “La finale del contest ha rappresentato un momento di confronto per i giovani partecipanti, chiamati a misurarsi con la preparazione di un panino veggie style. Questa attività nasce dalla collaborazione con D’Amico, realtà italiana con oltre cinquant’anni di esperienza nel settore alimentare e oggi impegnata attraverso una strategia aziendale che valorizza sostenibilità, qualità delle materie prime e innovazione, certificate anche con la pubblicazione del Sustainability Report.

Nel corso del contest – concludono i curatori – abbiamo potuto osservare come tutti i partecipanti abbiano saputo intrecciare creatività e tecnica, rendendo protagoniste interpretazioni fresche e personali di un formato semplice, ma evocativo, quale il panino, valorizzando anche elementi del proprio territorio. Questo non solo mette in luce una nuova generazione di professionisti attenti alla qualità e alla sostenibilità, ma si integra perfettamente con un contesto di mercato in cui la cucina vegetale è una tendenza in crescita e i consumatori che scelgono uno stile alimentare vegetariano o vegano sfiorano i 3 milioni di persone, con una quota crescente sensibile alla sostenibilità e alla salute. Oggi le attività ristorative devono prestare sempre più attenzione a questa parte del mercato non banalizzando la qualità delle proposte e dedicando lo stesso impegno nella ricerca della qualità”.

Al secondo posto, pari merito, Cristian Oliviero di Dejavù a Pozzuoli, in provincia di Napoli, con Between vegetables and fermentations e Chiara Rizzo di Masseria Donna Menga a Nardò, in provincia di Lecce, con Variazione di verde.