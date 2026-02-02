“Unmastered voice” è il nuovo libro di Silvia Chiminelli

Per oltre trentott’anni Silvia Chiminelli ha vissuto ogni giorno dentro uno dei templi mondiali della musica: il Teatro alla Scala. Ora pubblica “Unmastered voice”

«Ho scritto questo libro per aiutare chi canta a riconoscere, in modo semplice e scientifico, quando un metodo vocale può diventare dannoso e come proteggere davvero la propria voce» – dichiara la vocal coach Silvia Chiminelli.

Per oltre trentott’anni Silvia Chiminelli ha vissuto ogni giorno dentro uno dei templi mondiali della musica: il Teatro alla Scala. Artista del coro stabile, interprete, insegnante e osservatrice instancabile, ha attraversato una vita dedicata completamente alla voce, al suono, al gesto sottile che trasforma un’emissione in espressione.

In questo libro, unico nel suo genere, Silvia apre finalmente il sipario su ciò che il pubblico non vede: il percorso reale di chi studia canto, le verità tecniche che spesso vengono distorte, le illusioni che fanno perdere anni preziosi ai giovani, e le derive di un’“industria del canto” dove, troppo spesso, si impartiscono insegnamenti discutibili, quando non addirittura dannosi.

“UnMastered Voice: Verità e assurdità dal mondo del Vocal Coaching” (che trovate già su Amazon) è un manuale, e non è un memoriale. È un viaggio dentro la professione del vocal coach con la schiettezza e la competenza di chi ha ascoltato, osservato, cantato e insegnato per una vita intera. Silvia racconta gli errori più comuni, le credenze che resistono da decenni, le tecniche miracolose che miracolose non sono, e l’importanza – rarissima, oggi – di una didattica onesta, consapevole, rispettosa della fisiologia e dell’unicità artistica di ciascuno.

Accanto alla critica costruttiva, il libro offre anche pagine luminose: l’incontro con gli allievi, i progressi inattesi, l’emozione di vedere nascere una voce, la responsabilità immensa di guidare un talento senza soffocarlo. Silvia parla del suo lavoro con un amore sincero e con un occhio rigoroso, maturato dentro un ambiente professionale ad altissima intensità emotiva e tecnica.

Il risultato è un testo che si rivolge sia ai giovani cantanti sia ai professionisti, ma anche ai curiosi, ai genitori, agli appassionati che vogliono capire cosa significa davvero “imparare a cantare”. Un libro che difende la verità della voce, la dignità dell’arte e il valore dell’esperienza.

Un invito, potente e gentile insieme, a riscoprire la responsabilità dell’insegnare e la bellezza del crescere attraverso la musica.

