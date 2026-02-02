Su Rai 1 riparte “La Volta Buona”: una nuova settimana con Caterina Balivo e i suoi ospiti

Da lunedì 2 a venerdì 6 febbraio alle 14.00 su Rai 1, torna una nuova settimana di “La Volta Buona”, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo

Da lunedì 2 a venerdì 6 febbraio alle 14.00 su Rai 1, torna una nuova settimana di “La Volta Buona”, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, un appuntamento quotidiano tra cinema, TV, attualità, costume e benessere, con interviste ai personaggi più amati dal pubblico. Si partirà con l’attrice Carolina Crescentini, al cinema con “Le cose non dette”, il nuovo film diretto da Gabriele Muccino, una storia di relazioni in crisi e legami familiari complessi.

La giovane attrice siciliana Ester Pantano racconterà invece una storia d’amore contemporanea, ambientata nell’era delle app di incontri, al centro dell’ultimo film “Io+Te”, che la vedrà al cinema da febbraio al fianco di Matteo Paolillo. In studio, anche Mariana Rodriguez, interprete del film Buen Camino di Checco Zalone, ai vertici delle classifiche da diverse settimane.

Il giornalista Francesco Giorgino, si racconterà tra pubblico e privato alla vigilia del ritorno in seconda serata su Rai 1 di” XXI Secolo –Quando il presente diventa futuro”, il programma che analizza l’attualità con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni.

Nel corso della settimana, “La Volta Buona” dedicherà ampio spazio ai temi dell’amore e della famiglia: in studio Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni racconteranno la loro storia d’amore trentennale e le nozze religiose che hanno celebrato da poco. Di famiglia, amore e musica si parlerà anche con Patrizia e Lisa, vedova e figlia del cantante Tony Dallara, recentemente scomparso.

Un’ altra pagina verrà dedicata alle relazioni e ai sentimenti, con i volti di Ballando con le stelle Guillermo Mariotto, Nikita Perotti e il comico Angelo Pisani. Non mancherà la musica pensando al prossimo Festival di Sanremo, con Johnson Righeira, protagonista di un viaggio tra ricordi, ritmo e cultura pop. Come di consueto, spazio al benessere e all’alimentazione, con le rubriche curate dal professor Giorgio Calabrese. La settimana si chiuderà con un focus sulla longevità e sulla qualità della vita, con il professor Silvio Garattini, tra i massimi esperti internazionali in materia.