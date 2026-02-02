Stasera su Rai Storia in replica “Su tutte le vette è guerra” per “Cortina nella Grande Guerra”

Lunedì 2 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai Storia in onda “Cortina nella Grande Guerra”. Le anticipazioni della seconda puntata, “Su tutte le vette è guerra”

Lunedì 2 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai Storia in onda “Cortina nella Grande Guerra”. Nella seconda puntata, “Su tutte le vette è guerra”, – titolo che riprende, mutandolo, un verso di Goethe – protagonista è la guerra, che durerà fino al novembre ’18: in quel nuovo e inedito teatro del conflitto il nemico non è soltanto il soldato avversario, ma è anche, e soprattutto, la montagna, la natura, grandiosa e al tempo stesso terribile. E’ una guerra caratterizzata da accaniti scontri tra le cime, da imprese alpinistiche straordinarie e da vette che vengono fatte esplodere.

Dopo due anni e mezzo, senza che vi siano stati grandi avanzamenti e conquiste a favore di uno dei due contendenti, arriva la disfatta di Caporetto nell’ottobre 1917. Cambia ancora una volta il destino di Cortina: insieme ad altri vastissimi territori viene riconquistata dagli Austriaci. Solo un anno più tardi dopo la battaglia di Vittorio Veneto, l’esercito italiano riesce a sfondare le linee nemiche.

A fine conflitto, nel 1918, dopo anni di sconvolgimenti, Cortina è definitivamente ripresa dagli italiani: poco dopo sarà annessa al Regno d’Italia. La guerra è stata un’immane carneficina e ha anche cambiato, sfigurandolo, il volto delle montagne. Queste sono però entrate nella coscienza di tutti gli italiani e nel dopoguerra diventeranno sempre più anche un importante luogo della memoria. Dopo il conflitto inizierà presto una nuova pagina della storia di Cortina, una storia stavolta di pace, prosperità, che troverà la sua celebrazione anche attraverso lo sport con le Olimpiadi Invernali del 1956.