Stasera su Rai 5 “Cinderella Man – Una ragione per lottare”: la trama

Disponibile anche in lingua originale, stasera in prima serata su Rai 5 “Cinderella Man – Una ragione per lottare”: la trama del film
Dopo una brillante carriera, il pugile James Braddock cade nell’ombra, ma durante la Grande Depressione trova la forza di rialzarsi. Con il sostegno della moglie Mae torna sul ring fino a sfidare il temibile Max Baer per il titolo mondiale dei pesi massimi.
E’ la trama del film, disponibile anche in lingua originale, “Cinderella Man – Una ragione per lottare” in onda lunedì 2 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 5.