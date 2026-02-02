Stasera su Rai 1 “La Preside” con gli episodi 7 e 8: la trama

Stasera su Rai 1 torna La Preside, una nuova fiction Rai con protagonista Luisa Ranieri, ispirata alla vera storia di Eugenia Carfora, dirigente scolastica di Caivano: la trama

Lunedì 2 febbraio 2026 torna su Rai 1 La Preside, una nuova fiction Rai con protagonista Luisa Ranieri, ispirata alla vera storia di Eugenia Carfora, dirigente scolastica di Caivano che lotta per il riscatto educativo in una zona difficile, trasformando una scuola in un presidio di legalità e speranza. La serie, nata da un’idea di Luca Zingaretti, racconta la sua missione di inclusione e cambiamento, affrontando i problemi di un territorio segnato dalla criminalità e dall’abbandono scolastico.

Nell’episodio 7, disperata per il sequestro della scuola, Eugenia denuncia pubblicamente i legami tra istituzioni e criminalità. Intanto, grazie al suo aiuto, i gemelli di Caivano si ribellano allo sfruttamento del padre, mentre Vittorio cerca di salvare Margherita, ormai senza fissa dimora. Mentre affronta i guai giudiziari del figlio, Eugenia riceve una notizia sconvolgente che cambia tutto.

Nell’episodio 8, Eugenia smaschera finalmente la corruzione del maresciallo Corsi e inaugura con orgoglio l’istituto alberghiero. Mentre Nicola e Lucia coronano il loro amore superando ogni ostacolo familiare, l’anno scolastico si chiude positivamente. Ma proprio quando Eugenia si prepara a nuove sfide, Vittorio prende una decisione drastica che rimette tutto in discussione.