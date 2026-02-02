Rossella Taffa Gioielli Scultorei: un frammento di montagna da indossare

La montagna si fa monile. Nel pendente realizzato dall’artista milanese Rossella Taffa, l’arte orafa dialoga con il paesaggio alpino in un intreccio di luce, materia e memoria

La montagna si fa monile. Nel pendente realizzato dall’artista milanese Rossella Taffa, l’arte orafa dialoga con il paesaggio alpino in un intreccio di luce, materia e memoria. Il bronzo patinato, lavorato con la millenaria tecnica della fusione a cera persa, restituisce superfici irregolari che evocano il silenzio delle vette, la fragilità dei ghiacciai e il tempo lento inciso nella roccia e nella neve.

Le texture richiamano il ghiaccio che scricchiola sotto i passi, il vento che percorre le creste, i riflessi azzurri dei ghiacciai all’alba e la neve che cattura la luce del tramonto. Ogni dettaglio trasforma il gioiello in un’esperienza sensoriale, un frammento di paesaggio alpino da portare con sé.

Questo pendente si configura come un ponte tra tradizione e contemporaneità: l’antica tecnica orafa incontra la sensibilità artistica di Rossella Taffa, dando vita a un monile unico, simbolo di appartenenza e di rispetto per la natura alpina. Il legame dell’artista con la montagna affonda le radici anche in un’esperienza familiare e professionale. Attraverso Italo Sport, storica attività di famiglia, Rossella Taffa ha collaborato attivamente con numerose competizioni, fornendo abbigliamento tecnico a diverse squadre italiane di atleti, come si legge nel libro Eleganza tecnica edito da Skirà.

Con questo lavoro, Rossella Taffa rende tangibile il proprio amore per la montagna, trasformando ricordi, sensazioni e paesaggi in un oggetto prezioso, capace di evocare emozioni e storie legate alle vette e ai ghiacci. Da portare vicino al cuore, per chi nella montagna ritrova se stesso.

Realizzato in bronzo patinato e in vendita a € 220.

A proposito di Rossella Taffa:

Rossella Taffa è un’artista e designer milanese che unisce pittura, scultura e gioielleria contemporanea, creando opere e gioielli-scultura dal forte carattere organico ed emotivo. Le sue creazioni sono oggi presenti in mostre, pop‑up e spazi d’arte a Milano e non solo, oltre che nello shop on line, dove il suo stile è riconosciuto per l’eleganza irregolare e la forza del gesto creativo. Un’artista poliedrica che parte dalla pittura gestuale per arrivare alla scultura da indossare. La sua ricerca si muove tra segno istintivo e intensità emotiva nei dipinti. Bronzo, argento e materiali naturali vengono dall’Artista trasformati in gioielli-scultura con forme organiche, irregolari con varie ispirazioni. L’antica tecnica della cera persa, appresa dall’orafa Diana Di Bari, le permette di fissare ogni dettaglio in pezzi unici. E’ materia viva che respira, trionfa la bellezza dell’imperfezione.

“Disegnare gioielli è sempre stata per me una vera e propria passione. Dopo la prima collezione in resina con forme primitive che potevano essere portate singolarmente o combinate tra di loro, ho avuto un colpo di fulmine! Sempre alla ricerca di nuovi stimoli e spinta dall’interesse per la scultura, ho incontrato la talentuosa orafa Diana Di Bari e, grazie a lei, mi sono avvicinata con entusiasmo all’antica arte orafa della fusione a cera persa. Sono così riuscita a realizzare il mio desiderio… un progetto a cui pensavo da tempo: Rossella Taffa Gioielli Scultorei, pezzi in qualche caso unici interamente eseguiti a mano. Un raggio di luce su una pietra naturale, un inatteso lampo di colore, una forma insolita di un sasso o la lucentezza e consistenza di un metallo sono solo esempi di come la mia immaginazione si accenda e mi porti a plasmare materiali naturali in una sintesi di armonia scultorea. Il mio obiettivo è creare oggetti esclusivi che vadano oltre l’ornamento, ma diventino espressioni di scelte personali.

In futuro vorrei unire pittura, gioielli e piccoli oggetti di design come particolari maniglie scultura fatte su richiesta. La pittura resta sempre un’esigenza profonda che non posso tralasciare ma semplicemente affiancare alle mie nuove passioni”.

www.rossellataffa.it