Presentata a Milano la nuova app ufficiale dell’Ordine degli Avvocati, realizzata in collaborazione con Lefebvre Giuffrè

L’Ordine degli Avvocati di Milano presenta la sua nuova app mobile realizzata in collaborazione con Lefebvre Giuffrè che integra funzionalità e servizi digitali innovativi

Presso la Sala Conferenze “Eligio Gualdoni” del Palazzo di Giustizia di Milano, è stata presentata la versione 2.0 dell’applicazione ufficiale dell’Ordine degli Avvocati di Milano, realizzata in collaborazione con Lefebvre Giuffrè, leader in Italia nell’offerta di soluzioni editoriali digitali di ultima generazione per le aree professionali legale, fiscale, lavoro e per le aziende, parte del gruppo europeo Lefebvre.

La nuova versione dell’app, rinnovata anche nell’interfaccia grafica, integra in un unico strumento diverse anime funzionali: innanzitutto le risorse informative e di aggiornamento dell’Ordine, tra le quali la rivista “Giustizia a Milano”; a queste si affiancano i contenuti e i tool curati da Lefebvre Giuffrè, che offrono approfondimenti specialistici e strumenti pratici per l’attività legale; infine, l’architettura include i collegamenti esterni e i servizi di utilità, facilitando l’accesso rapido a piattaforme operative essenziali come il sistema Sfera. In questo modo, l’applicazione si consolida come il punto di raccordo privilegiato tra l’Ordine e i propri iscritti, garantendo un’esperienza professionale completa e costantemente aggiornata.

L’applicazione si inserisce all’interno di una più ampia iniziativa che dal 2021 – dopo il primo lancio avvenuto proprio a Milano – ha dato il via a un percorso di innovazione digitale che ha coinvolto gli ordini professionali di tutta Italia.

La presentazione è stata introdotta dai saluti istituzionali di Giovanni Briola (Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Milano) e Antonio Delfino (Direttore Relazioni Esterne e Istituzionali di Lefebvre Giuffrè). Durante l’incontro, moderato da Raffaella Cosentino (giornalista), sono intervenuti Cristiana Rogate (REFE – Rendersi conto per rendere conto), che ha approfondito il ruolo della comunicazione dell’Ordine verso e per i propri iscritti, e Antonio Caterino (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano e Coordinatore della Commissione Innovazione), che ha illustrato la visione futura della Commissione e il suo contributo al coinvolgimento della comunità forense. A presentare le caratteristiche tecniche della nuova app è stato invece Luca Palladini (Sales Strategist di Lefebvre Giuffrè), che ha sottolineato le principali novità, le funzionalità integrate e la rinnovata veste grafica.

“Il lancio dell’app 2.0 dell’Ordine degli Avvocati di Milano segna per noi un ritorno significativo laddove tutto è cominciato. Il percorso di innovazione e digitalizzazione che Lefebvre Giuffrè promuove sugli ordini professionali a livello nazionale dal 2021 è partito proprio da qui e oggi si rinnova attraverso una collaborazione ancora più profonda con l’ODA di Milano. La nuova app non è soltanto uno strumento tecnologico evoluto, pensato per offrire agli iscritti aggiornamenti costanti in ambito giuridico e informazioni puntuali sulle attività dell’Ordine, ma rappresenta anche un canale strategico di dialogo e di rafforzamento del legame con la comunità forense milanese. Un progetto che celebra l’unione tra le nostre competenze editoriali e una delle istituzioni forensi più rappresentative del Paese, nel segno dell’innovazione e di un servizio alla professione che affonda le radici nella nostra storia comune”, ha commentato Antonio Delfino, Direttore Relazioni Esterne e Istituzionali di Lefebvre Giuffrè.

“Con il lancio della nuova app dell’Ordine degli Avvocati di Milano compiamo un ulteriore passo nel percorso di innovazione e di rafforzamento del dialogo con i nostri iscritti. Non si tratta solo di uno strumento tecnologico, ma di una piattaforma pensata per rendere l’Ordine sempre più accessibile, vicino e utile alla comunità forense. La collaborazione con Lefebvre Giuffrè ci consente di integrare informazione qualificata, servizi e strumenti operativi in un unico ambiente digitale, rispondendo in modo concreto alle esigenze quotidiane della professione”, ha dichiarato Antonino La Lumia, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

Accanto agli aggiornamenti legislativi e alle informazioni di servizio sulle attività dell’Ordine – sempre disponibili in tempo reale –, l’app offre anche un ampio repertorio di risorse autorevoli e strumenti operativi messi a disposizione da Lefebvre Giuffrè, come la possibilità di consultare i contenuti dei suoi codici di diritto civile, diritto penale, procedura civile, procedura penale e diritto amministrativo. Inoltre, grazie alla sincronizzazione con la prestigiosa banca dati DeJure, l’app garantisce aggiornamenti tempestivi in linea con le pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale.

Attraverso l’app è consultabile anche AVVOCATI.IT, la versione mobile del portale di aggiornamento di Lefebvre Giuffrè dedicato agli avvocati. Da questa sezione sono accessibili le news quotidiane sul mondo giuridico e sulla professione forense, oltre allo strumentario, una raccolta di tool semplici e intuitivi per agevolare l’avvocato nella sua professione.