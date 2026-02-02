Oroscopo di oggi, lunedì 2 febbraio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Giornata faticosa per il lavoro. Un’insolita insicurezza ci vede esitanti a esprimere le nostre idee e ci induce a rimetterle in discussione. Un po’ d’ansia e qualche incertezza sul piano familiare. Agiamo con la consueta fiducia per venirne a capo.
Toro
Ottimo dialogo con i nostri cari e serenità fra le mura domestiche. Possiamo dedicarci con il massimo profitto alle attività che ci stanno a cuore. La Luna sollecita l’inizio di una cura per prevenire i disturbi digestivi spesso di origine psicosomatica.
Gemelli
Nonostante un’atmosfera poco entusiasmante dal punto di vista emotivo, grazie all’esperienza accumulata riusciamo a trovare soluzioni efficaci. Piccoli guai legati alla quotidianità: studiamo nuove strategie per risolverli e non perdiamo la speranza.
Cancro
Armiamoci di una spada infallibile, fatta di dolcezza e comprensione, se vogliamo uscire vincitori dalle possibili tensioni con la persona amata. Abbiamo intuizioni brillanti per superare situazioni intricate, non lasciamo che un’incertezza ci fermi la mano.
Leone
Il cielo appesantisce le dinamiche in famiglia, ma noi dobbiamo essere più generosi del solito e non curarci delle parole dette da chi ci è caro. Contiamo su intuizioni preziose per sistemare le questioni personali più delicate. Emozioni bollenti.
Vergine
Senso pratico e benessere interiore ci sostengono qualora dovessimo affrontare scelte importanti nell’ambito familiare o professionale. Giove viaggia con noi dando profondità alle nostre intenzioni, arricchite dall’intuito della Luna in Cancro.
Bilancia
Cerchiamo di essere meno suscettibili e non prendiamo per offese quelle che invece sono critiche costruttive: accettiamo i buoni consigli. Un piccolo passo indietro nella nostra relazione ci invita a guardarci dentro: è amore vero oppure no?
Scorpione
Un bel trigono d’Acqua a nostro favore. Complice un elemento a sorpresa, una crisi di coppia si ricompone. Emozioni forti e tenere coccole. Venerdì all’insegna del successo e dell’appagamento interiore. In primo piano sentimenti e famiglia.
Sagittario
Una fase positiva. Le criticità non sono del tutto risolte, ma sostenuti dall’ottimismo e dalla buona sorte, abbiamo ottime possibilità di riuscita. Prendiamo in considerazione i problemi dettati dalla gestione delle risorse finanziarie in comune.
Capricorno
Sotto il tiro della Luna in Cancro, ci creiamo preoccupazioni e dubbi inesistenti. Bisticci con parenti e vicini per vecchie ruggini del passato. Incerti sulla piega che le faccende affettive vanno prendendo, freddezza e calore si alternano nel cuore.
Acquario
Strappi emotivi ricuciti e buonumore. Sereno il rapporto con i figli e con i giovanissimi della famiglia. Pupi in arrivo per chi di noi li desidera. Se abbiamo un nodo da sciogliere, non cerchiamo soluzioni esterne, fidiamoci delle nostre sensazioni.
Pesci
Sorretta da Urano, la Luna nel nostro segno affila le armi sul lavoro. Decisi a prenderci ciò che ci spetta, sfoderiamo un formidabile tempismo. Grande assente il cuore. Un po’ bizzoso, recalcitrante, smarrito fra desideri confusi, sospetti e gelosie.