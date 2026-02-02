Nasce l’Università della Vendita®, il ponte tra giovani e aziende verso il futuro del business

Nasce l’Università della Vendita®, il primo percorso formativo in Italia concepito per trasformare il ruolo del venditore da semplice figura operativa a consulente tecnologico di alto profilo

In un mercato del lavoro alle prese ogni giorno con il profondo gap tra le richieste delle imprese e le reali competenze dei candidati, Beppe Damioli, esperto formatore e fondatore di “Un Venditore Migliore”, lancia un progetto ambizioso per riscattare da vecchi pregiudizi e innovare la figura del commerciale.

Nasce l’Università della Vendita®, il primo percorso formativo in Italia concepito per trasformare il ruolo del venditore da semplice figura operativa a consulente tecnologico di alto profilo, perché oggi il professionista della vendita deve essere un esperto di comunicazione e strategia, capace di gestire relazioni complesse in un mondo sempre più digitalizzato non solo per le aziende, ma anche per i clienti, che necessitano di commerciali preparati e specializzati.

Il percorso didattico, sostenuto da fondi regionali e/o europei e non privati, si rivolge principalmente a giovani tra i 18 e i 30 anni, inclusi neodiplomati, laureati e ragazzi in cerca di occupazione, offrendo loro una formazione gratuita finalizzata a un inserimento professionale immediato. Il programma prevede corsi intensivi di 40 ore finanziati e quindi gratuiti, arricchiti da stage aziendali che permettono ai partecipanti di misurarsi direttamente con il campo.

“Vendere è un lavoro duro, e io non lo nascondo – dichiara apertamente il fondatore Beppe Damioli.

Nell’Università della Vendita martelliamo sull’atteggiamento mentale. Se esci di casa sperando che vada bene, hai già perso. Devi uscire sapendo perché andrà bene. Formiamo persone che sanno stare davanti a un amministratore delegato con la stessa sicurezza con cui stanno davanti a un amico, perché conoscono le dinamiche del potere e della decisione. Il cliente non compra mai un prodotto, compra la sicurezza che tu gli dai e la soluzione che gli porti. Tutto il resto è rumore di fondo.”

La vera rivoluzione tecnologica dell’Università della Vendita® risiede nell’integrazione di una suite esclusiva di Intelligenza Artificiale dedicata al settore sales. Grazie a questo strumento d’avanguardia, gli studenti possono simulare scenari di trattativa, analizzare dati complessi e ottimizzare i processi, acquisendo competenze digitali che oggi le aziende faticano a trovare sul mercato.

A ottobre 2025 il progetto è stato presentato presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma in ambito degli Stati Generali della filiera horeca, di fronte a imprenditori del settore, professionisti e membri di rilievo del panorama politico italiano, che lo hanno valutato di notevole interesse strategico e innovativo per avvicinare le imprese alle giovani generazioni.

Le lezioni sono tenute da un team di professionisti senior e manager attivi in imprese leader, che portano in aula non solo teoria, ma decenni di esperienza pratica. L’approccio didattico è fortemente interattivo e basato su simulazioni reali, garantendo una preparazione completa che copre ogni aspetto: dalla psicologia della vendita alla gestione del portfolio clienti, fino alla pianificazione strategica.

Non si tratta però di un percorso rivolto solo ai nuovi talenti. L’Università della Vendita® coinvolge attivamente anche le aziende partner, offrendo formazione specifica per i tutor e i dirigenti che accoglieranno i nuovi inseriti, assicurando così che il passaggio generazionale avvenga in modo fluido e produttivo per entrambe le parti, colmando l’attuale gap generazionale che vede l’età media dei rappresentanti in Italia attestarsi sui 58 anni.

https://www.unvenditoremigliore.com/universita-della-vendita/

Beppe Damioli:

• Autore: È l’autore del libro intitolato Vendere! La cosa più eccitante da fare (con i vestiti addosso), pubblicato nel 2022.

• Filosofia: La sua missione si basa sul trasferimento di conoscenze ed esperienze per creare team qualificati, con il motto: “Investi su te stesso!!! Se non lo fai tu perché dovrebbe farlo qualcun altro?!”.