La colite al centro di Elisir oggi su Rai 3

Si occuperà della colite la nuova puntata di “Elisir, il programma di medicina in onda lunedì 2 febbraio alle 10.50 su Rai 3

Si occuperà della colite la nuova puntata di “Elisir, il programma di medicina in onda lunedì 2 febbraio alle 10.50 su Rai 3, condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi. Spesso definita nel linguaggio comune come un semplice “mal di pancia” persistente, è un’infiammazione del colon che colpisce milioni di italiani. Quali sono le terapie più efficaci per risolvere questo problema? Risponderà alle domande in studio Flavia Baccini, gastroenterologa presso l’Ospedale Sant’Andrea di Roma.

A seguire, nella rubrica “È vero che?” si parlerà delle vertigini: quando un capogiro può essere segnale di una patologia da non trascurare? Quando le vertigini possono essere causate da un problema di udito? Farà chiarezza sul tema Corrado Borsi, responsabile dei servizi di Otorinolaringoiatria presso l’Istituto Auxologico di Milano.

Lo spazio finale dell’“ABC della salute” sarà dedicato alla fibromialgia, una condizione cronica caratterizzata da dolori muscolari diffusi, rigidità e affaticamento. A illustrare le diagnosi e le terapie più innovative sarà Manuela Di Franco, reumatologa presso la Sapienza Università di Roma.