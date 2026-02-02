Il film “Nodo alla gola” in seconda serata su Rai 5: la trama

I grandi classici del cinema, con il film il “Nodo alla gola” di Hitchcock, stasera in seconda serata su Rai 5: la trama
Primo film a colori di Hitchcock, in “Nodo alla gola” in onda lunedì 2 febbraio 2026 alle 23:00 su Rai 5, gli ottanta minuti di durata del film e il tempo della narrazione coincidono, senza stacchi spaziali o temporali: il regista volle dare allo spettatore l’impressione che la cinepresa non fosse mai stata spenta per tutta la durata del dramma. Una sfida tecnica che ha assicurato a questo film l’adorazione dei cinefili, e una sfida di bravura per gli interpreti: al regista serviva un attore eccezionale e, per la prima volta, scelse come protagonista James Stewart.
New York, anni ’40: Brandon e Phillip, studenti di Harvard, uccidono il coinquilino David per sentirsi superiori. Nascondono il corpo in una cassapanca e organizzano un party con i parenti della vittima. Solo il professor Cadell sospetta qualcosa. Ispirato al dramma “Rope” di Patrick Hamilton.