Il film “John Wick 3 – Parabellum” oggi su Rai 2: la trama

Adrenalina pura con il film action "John Wick 3 – Parabellum"

Il terzo episodio della saga sull’ex sicario interpretato da Keanu Reeves porta ancora una volta la firma del regista specialista in azione Chad Stahelski, qui alle prese con le scene action più spettacolari di tutta la sua carriera.

La Gran Tavola degli assassini lo ha condannato a morte e sulla sua testa pende una taglia di 14 milioni di dollari. All’ex sicario John Wick, braccato dai killer, non resta che fuggire e andare a Casablanca per incontrare il Reggente e chiedere un’amnistia. Ma per riuscire nell’impresa dovrà recarsi nel deserto e promettere che tornerà ad uccidere.

Oltre all’inossidabile Keanu Reeves, “John Wick 3 – Parabellum” riporta in scena Ian McShane e Lance Reddick, e le new entries Halle Berry, Mark Dacascos e Laurence Fishburne.