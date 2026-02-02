Il film “Giorno Maledetto” stasera su Rai Movie: la trama

Stasera su Rai Movie il film “Giorno maledetto” con Walter Brennan, Ernest Borgnine, Robert Ryan, John Ericson: la trama

John (Spencer Tracy), veterano della Seconda Guerra Mondiale, arriva in treno nella sperduta città di Black Rock. E’ accolto da un clima di generale e indifferenziata ostilità che si farà via via sempre più mirato, trasformandosi in odio, una volta venuto alla luce il motivo della sua visita: cercare il contadino nippo-americano, padre del soldato che gli ha salvato la vita in guerra.

Nell’appuntamento di prima serata dedicato al Western, lunedì 2 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai Movie troviamo il classico firmato John Sturges Giorno maledetto. Nel film di John Sturges, l’Ovest dell’epopea si traduce nel West contemporaneo del dopoguerra, un luogo in cui si mettono in scena gli atti di un dramma morale che riflette sul passato della nazione e le sue colpe. Spencer Tracy, nel ruolo di John, tiene in pugno il film, un western contemporaneo di impianto tragico che ha fatto epoca, contornato da un cast di prima grandezza in cui spicca il cattivo Robert Ryan. Giorno maledetto è uno dei tre film piu’ noti e celebrati di Sturges, insieme a I magnifici sette e La grande fuga.