Il film “Cloverfield” dagli autori di “Lost” stasera su Rai 4: la trama

Due candidature e una vittoria ai Saturn Awards 2008, miglior film di fantascienza dell’anno, Cloverfield stasera su Rai 4: la trama

New York City, gennaio 2008. Un gruppo di giovani yuppies si da convegno in un loft con l’intento di celebrare a sorpresa la partenza di uno di loro per il Giappone. Il solito filmato-ricordo si trasforma pero’ nella cronaca di un assalto imprevisto da parte di un’entità’ mostruosa. Presto l’intera cittadinanza precipita nel caos, e i superstiti devono tentare il tutto per tutto pur di sopravvivere.

Originariamente in lavorazione con il titolo provvisorio di 1/18/08, utilizzato anche nei teaser disseminati in rete, Cloverfield in onda lunedì 2 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 4 attinge alla tradizione dei Godzilla mescolandola con lo stilema found footage riscoperto da The Blair Witch Project. Nel sottofondo c’è la paranoia post-World Trade Center, cristallizzata dalla messa in scena catastrofica dell’arredo urbano, in cui spicca una Statua della Libertà decapitata.

Progettato dall’ideatore di Lost, J.J. Abrams, Cloverfield è un esperimento teso, sintetico e riuscitissimo in cui l’espediente della visione soggettiva non suona mai forzato se non nella sua paradossale iperbole concettuale: il film e’ infatti una sorta di documentario apocrifo su di un evento mai avvenuto. Il regista Matt Reeves ha realizzato nel 2010 un remake dello svedese Lasciami entrare di Tomas Alfredson. Due candidature e una vittoria ai Saturn Awards 2008: miglior film di fantascienza dell’anno.