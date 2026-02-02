I Grammy 2026 “parlano” spagnolo con Bad Bunny tra politica e ICE. Trump: “Show inguardabile”

La 68ª edizione dei Grammy Awards 2026 è stata una serata storica, segnata da record infranti e discorsi politici che hanno fatto discutere

L’album dell’anno è di Bad Bunny con Debí Tirar Más Fotos: un momento storico, si tratta infatti del primo album interamente in lingua spagnola a vincere il premio più prestigioso della serata. Duante la premiazione Bad Bunny ha scosso l’opinione pubblica dedicando parte del suo discorso di ringraziamento alla critica contro l’agenzia per l’immigrazione statunitense (ICE), esclamando: «ICE out!».

Kendrick Lamar è stato invece il dominatore con ben 5 statuette (tra cui Miglior Album Rap per GNX), superando Jay-Z e diventando il rapper più premiato nella storia dei Grammy (ora 27 in carriera). Billie Eilish ha ottenuto il riconoscimento per la Canzone dell’Anno con Wildflower – raggiunge così Adele per il maggior numero di vittorie nei campi generali (i “Big Four”) da parte di donna – mentre Olivia Dean è stata incoronata con il titolo di Miglior Nuovo Artista.

Tra i vincitori anche Lady Gaga che è tornata trionfando e vincendo il Best Pop Vocal Album con Mayhem e la Miglior registrazione Dance/Pop con Abracadabra.

Musica e politica Molti artisti (tra cui Bad Bunny, Billie Eilish, Olivia Dean e altri) hanno indossato pin o fatto discorsi pro-immigrazione (“No one is illegal”), in mezzo alle proteste contro le politiche ICE e deportazioni negli USA. Con il premio in mano Eilish ha detto: “Nessuno è illegale su una terra rubata. […] Fanculo l’ICE”.

Trump conto i Grammy Il presentatore Trevor Noah ha lanciato una frecciata a Donald Trump durante l’annuncio della Canzone dell’Anno: “Ogni artista desidera un Grammy quasi quanto Trump desidera la Groenlandia… il che ha senso, visto che l’isola di Epstein non c’è più e gliene serve una nuova dove stare con Bill Clinton.” Il Presidente ha risposto furioso su Truth Social, definendo Noah un “perdente senza talento” e i Grammy “inguardabili”. Ha negato di essere mai stato sull’isola di Epstein e ha annunciato l’intenzione di fare causa al conduttore e alla CBS per diffamazione, gli ha fatto eco anche il direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, Steven Cheung, definendo Noah uno “psicopatico” e criticando l’industria musicale per essere scollegata dalla realtà del paese.

Altri vincitori Best Pop Vocal Album : Lady Gaga – Mayhem

Ha anche vinto in altre categorie pop/dance (es. “Abracadabra” in Best Dance/Pop Recording).

Best Rap Album : Kendrick Lamar – GNX

Best R&B Song / Best R&B Performance : Kehlani – “Folded”

Best Alternative Music Album : The Cure – Songs of a Lost World (loro primo Grammy!)

Best Album Cover (nuova categoria introdotta quest’anno): Tyler, the Creator – Chromakopia

Best Song Written for Visual Media : “Golden” da KPop Demon Hunters (primo Grammy per una canzone K-pop).

Correlati