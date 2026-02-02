Garlasco, Niscemi e Crans Montana a “Lo Stato delle Cose” stasera su Rai 3

Tre inchieste che riaprono ferite profonde e domande ancora senza risposta. Lunedi 2 febbraio, alle 21.20 su Rai 3, “Lo Stato delle Cose” tornerà a interrogare il presente criticamente con l’intervento di Michele Santoro sulla più stretta attualità italiana e internazionale.

Ampio spazio al delitto di Garlasco: mentre prosegue la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio, il giudice Stefano Vitelli ricostruirà i “ragionevoli dubbi” che lo portarono ad assolvere in primo grado Alberto Stasi. Si proseguirà con un approfondimento sul disastro di Niscemi, con un confronto sulle cause e le responsabilità, insieme all’ex presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta e il deputato regionale Ismaele La Vardera.

Al centro della puntata l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik: il giornalista Nello Trocchia proporrà una nuova chiave di lettura sul perchè il capo ultras della Lazio e boss della camorra sia stato ucciso. Focus infine sulle indagini di Crans Montana con un collegamento in diretta da Lutry, il borgo svizzero che ha perso nella tragedia nove ragazzi: i genitori si schiereranno contro i politici del loro Paese, reclamando verità e giustizia. In studio il confronto tra il direttore de Il Giornale Tommaso Cerno e il giornalista e politico svizzero Filippo Lombardi.