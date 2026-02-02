Franco Berrino tra gli ospiti della settimana di “È sempre mezzogiorno!” su Rai 1

Da oggi su Rai 1 una nuova settimana di “È sempre mezzogiorno!” con Antonella Clerici. Tra gli ospiti, il professor Franco Berrino

Primi e secondi, dolci e lievitati: anche questa settimana si rinnoverà l’appuntamento con “È sempre mezzogiorno!”, il programma, realizzato dalla direzione intrattenimento Day Time in collaborazione con Stand by me e condotto da Antonella Clerici, in onda da lunedì 2 a venerdì 6 febbraio alle 11.55 su Rai 1, con l’allegra brigata di cuochi pronta a fornire trucchi e segreti per piatti pieni di gusto.

Ospite della prima puntata, il professor Franco Berrino che dialogherà con Antonella Clerici su nutrizione e salute.

Come di consueto sarà proposto un ricco menù settimanale, con tante proposte originali. Tra pani e prodotti da forno, primi e secondi piatti, dolci e sfiziosità, tutti i piatti verranno spiegati in modo semplice dagli chef che si alterneranno ai fornelli e che provengono da ogni provincia d’Italia, portando in tavola sapori tipici e golosi.

Il buonumore sarà uno degli ingredienti del programma, con il simpatico factotum Alfio Bottaro e i suoi improbabili travestimenti. Con lui, come ospiti fissi, ci saranno la nutrizionista Evelina Flachi, pronta a svelare i segreti per una dieta più bilanciata, senza rinunciare al gusto; il maestro panificatore Fulvio Marino che ogni giorno proporrà una ricetta diversa. L’enogastronomo Andrea Amadei consiglierà i giusti abbinamenti tra cibo e vino e presenterà, in collegamento con lo studio, produttori di eccellenze italiane.

Daniele Persegani suggerirà ricette facili e di gusto. Angela Frenda racconterà storie di personaggi legate alla cucina, mentre Federico Quaranta porterà gli spettatori a visitare gli angoli più belli della Penisola. Venerdì Carlotta Mantovan racconterà le novità “sfiziose” del mondo del food.

Ogni giorno, inoltre, gli spettatori parteciperanno ai tanti giochi telefonici, per vincere buoni spesa, set di pentole e divani.