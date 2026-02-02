Diageo e Rinaldi 1957 rinnovano la partnership per la distribuzione in Italia di Don Papa Rum

Diageo rinnova il contratto di distribuzione in Italia con lo storico importatore di wine & spirits Rinaldi 1957, che dal 2013 ha contribuito a far nascere e crescere il brand Don Papa, rum premium prodotto nelle Filippine

Diageo, multinazionale britannica operante nel settore delle bevande alcoliche, rinnova il contratto di distribuzione in Italia con lo storico importatore di wine & spirits Rinaldi 1957, che dal 2013 ha contribuito a far nascere e crescere il brand Don Papa, rum premium prodotto nelle Filippine. Nel prossimo futuro, è previsto l’affidamento di ulteriori marchi del gruppo a Rinaldi.

“Rinaldi 1957 è un partner che possiede una profonda conoscenza del mercato italiano e condivide appieno la nostra visione per lo sviluppo di Don Papa, per questo motivo siamo lieti di annunciare il rinnovo della collaborazione. Con costante impegno e una presenza territoriale incrementata, ci proponiamo di offrire ai clienti nuove opportunità di interazione con il brand e di creare esperienze che ne svelino la storia e le molteplici sfumature.” dichiara Elisabetta Corradini, General Manager di Celebro Nurture Brands Hub, società di Diageo.

“Siamo contenti che Diageo riponga ancora una volta piena fiducia in Rinaldi” – afferma Giuseppe Tamburi, Proprietario e Presidente di Rinaldi 1957 – “Grazie alla conoscenza approfondita del mercato italiano, la capillarità distributiva, la presenza multicanale e una politica di crescita sana, incentrata sulla stimolazione della richiesta senza forzature, siamo riusciti a creare in Italia, nell’arco di un decennio, un brand solido, vicino ai consumatori, difficile da scalfire, insensibile alle mode passeggere”.

La vision di Rinaldi 1957

Fondata a Bologna alla fine degli anni ’50 , Rinaldi è passata nel 1983 sotto il controllo del Gruppo Buton, della famiglia Sassoli de Bianchi. Dieci anni dopo, Giuseppe Tamburi, membro della famiglia, decide di acquisirla e rilanciarla con una guida imprenditoriale appassionata e human centric. Oggi, Rinaldi 1957 è tra i principali protagonisti del settore con oltre 150 marchi italiani e internazionali, una rete di oltre 200 agenti attivi, 4 capi area e un fatturato che supera i 22 milioni di euro.

Con oltre 9000 clienti, Rinaldi 1957 ha una forte capillarità nel mondo horeca dove concentra i propri successi soprattutto nelle province italiane. Dal 2024, l’azienda ha aumentato gli investimenti non solo in immagine, ma anche potenziando l’organico dei reparti marketing e commerciale. Nel 2025, Rinaldi 1957 affronta una svolta significativa sul piano dell’identità visiva e del posizionamento di marca attraverso un restyling incentrato sulla contemporaneità ma anche sull’ottimismo e le linee morbide che richiamano gli anni ’60.

Proprio questo rinnovamento rappresenta la visione anticonformista dell’azienda che da sempre celebra l’importanza della gentilezza, perno essenziale di ogni rapporto. “Prima di ogni trattativa, contano il rapporto umano, la cortesia e l’empatia uniti a un servizio impeccabile e veloce” sostiene Marcello del Vito Piscicelli, Direttore Commerciale di Rinaldi 1957, che gestisce con successo le vendite dell’azienda da diversi decenni.