Bitget nomina Oliver Stauber CEO e rafforza la propria presenza in Europa

Bitget, il più grande Exchange Universale (UEX) al mondo, nomina Oliver Stauber CEO di Bitget EU. La piattaforma conferma così il piano di stabilire la propria sede in Europa

Bitget, il più grande Exchange Universale (UEX) al mondo, ha nominato Oliver Stauber CEO di Bitget EU. La piattaforma conferma così il piano di stabilire la propria sede europea a Vienna, in Austria, in linea con l’intenzione di operare nel rispetto della normativa dell’Unione Europea che disciplina i mercati degli asset crypto (Markets in Crypto-Assets Regulation, o MiCAR).

Secondo la visione UEX di Bitget, l’Europa rimane una regione strategica fondamentale, supportata dalla normativa armonizzata del MiCAR, concepita per rafforzare la governance, gli standard di protezione degli utenti e la resilienza operativa su tutto il mercato.

Stauber apporta una vasta esperienza in materia di normativa, aspetti legali e aspetti dirigenziali a livello europeo nel settore degli asset digitali e dei servizi finanziari. Prima di entrare in Bitget EU, ha ricoperto il ruolo di Managing Director e CEO di KuCoin EU Holding GmbH a Vienna; in precedenza, ha ricoperto ruoli apicali, tra cui quello di Chief Legal Officer presso Bitpanda, con responsabilità sulle funzioni legali, normative e di compliance del gruppo, oltre ad attività di concessione delle licenze e di interlocuzione con i supervisori in varie giurisdizioni.

“La nomina di Oliver rafforza la nostra fiducia nella presenza a lungo termine di Bitget in Europa”, ha affermato Gracy Chen, CEO di Bitget. “Apporta la competenza normativa e la disciplina operativa necessarie per istituire la nostra sede europea in Austria e rafforzare un approccio incentrato sulla governance nell’ambito del MiCAR. Il suo ruolo è quello di guidare una piattaforma regionale scalabile e conforme che protegga gli utenti, guadagni la fiducia dei regolatori attraverso la trasparenza e sostenga una crescita costante in tutta l’Unione”.

L’apertura di una sede europea in Austria è finalizzata a sostenere questo obiettivo, puntando sulla trasparenza nei rapporti con i regolatori, su solidi controlli interni e su un chiaro allineamento con i requisiti locali nei mercati in cui possono essere offerti i servizi. In linea con questa strategia, l’hub austriaco di Bitget fungerà da centro operativo per la compliance, la governance e il coordinamento della supervisione nell’area SEE.

“Il MiCAR sta ridefinendo le aspettative su come vengono gestiti i servizi relativi agli asset digitali in Europa, dal controllo del rischio alla trasparenza delle informazioni e alla disciplina operativa”, ha affermato Oliver Stauber, CEO di Bitget EU. “La nostra sede centrale di Vienna darà vita a una struttura normata e scalabile, pronta a guidare il futuro della finanza in Europa e a servire in modo affidabile gli utenti SEE, offrendo transazioni digitali sicure, efficienti e smart, supportate da solidi controlli del rischio, operazioni trasparenti e un forte impegno a favore della protezione degli utenti e degli standard normativi”.

La roadmap europea di Bitget darà priorità alla prontezza normativa, a solide basi di compliance e alla trasparenza operativa, con l’obiettivo di sviluppare un marketplace che supporti la partecipazione a lungo termine, rispettando gli standard fissati da un ambiente di vigilanza regionale in continua evoluzione.