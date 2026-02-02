Addio a Maria Rita Parsi, la psicoterapeuta dalla parte dei bambini

È deceduta a Roma all’età di 78 anni a seguito di un malore

Oggi si è spenta a Roma (dopo un malore) all’età di 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa, psicoterapeuta, psicopedagogista, scrittrice e divulgatrice italiana, tra le figure più note e autorevoli nel campo della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.

Nata a Roma, ha dedicato tutta la sua vita professionale allo studio, alla protezione e alla difesa dei diritti dei bambini e dei ragazzi. Ha lavorato come insegnante, psicopedagogista e psicoterapeuta, fondando e dirigendo la SIPA (Scuola Italiana di Psicoanimazione), un istituto di ricerca umanistica con approcci innovativi in psicologia. Nel 1992 ha creato l’Associazione Movimento Bambino, diventata poi Fondazione Movimento Bambino Onlus (e in seguito Fondazione Fabbrica della Pace Movimento Bambino Onlus), di cui è stata presidente fino alla fine, promuovendo progetti per il benessere infantile, il sostegno alle famiglie e la prevenzione dei maltrattamenti.

Dal 2020 è stata componente esperta dell‘Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le Politiche della Famiglia). Molto conosciuta al grande pubblico come volto televisivo, è stata ospite e commentatrice in numerosi programmi RAI e altre reti, dove interveniva su temi di educazione, famiglia, psicologia infantile, diritti dei minori e dinamiche adolescenziali.

Autrice di oltre 100 libri, ha trattato argomenti come l’educazione emotiva, i diritti dei bambini, la violenza sui minori, le relazioni familiari e la crescita psicologica. Tra le sue opere più note ci sono testi su infanzia, adolescenza e vecchiaia vista in chiave positiva. Numerosi i riconoscimenti ricevuti, tra cui: il titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana (1986), la Medaglia d’Oro della Camera dei Deputati (2007) e il Premio Borsellino (2009).

La notizia ha suscitato cordoglio immediato da parte di istituzioni, mondo della psicologia, UNICEF Italia, politica e media, che la ricordano come una voce instancabile e appassionata per i diritti dei più piccoli, un punto di riferimento imprescindibile in Italia e all’estero.

Presidente UNICEF

«Abbiamo appreso con grande commozione e dolore della scomparsa di Maria Rita Parsi. Per i bambini e le bambine, Maria Rita Parsi c’è sempre stata. Una compagna di viaggio per quanti sono impegnati ogni giorno per i diritti dei bambini e degli adolescenti. Indimenticabili le sue doti oratorie e la sua passione, affiancate da studio e impegno quotidiano: un connubio potente che ha fatto la differenza nei tanti luoghi nei quali si è impegnata, internazionali, nazionali, pubblici e privati. Continueremo a sentirla al nostro fianco sulla via per garantire i diritti di chi, troppo spesso, anche in Italia, è senza voce» ha dichiarato il Presidente dell’UNICEF Italia Nicola Graziano.