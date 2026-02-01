“Un amore di peso” in arrivo al Teatro de’Servi

“Un amore di peso”, spettacolo scritto e diretto da Marco Cavallaro in scena dal 3 al 15 febbraio al Teatro de’ Servi di Roma

Marco Cavallaro torna in scena al Teatro de’ Servi, dal 3 al 15 febbraio, con il suo nuovo spettacolo UN AMORE DI PESO.

“Un Amore di Peso” è una storia che esplora l’amore attraverso il prisma dei pregiudizi sociali e delle differenze fisiche. Giorgio, il protagonista, è innamorato della bellissima Lara, sua datrice di lavoro. Tuttavia, il destino ha altri piani quando Cupido scocca una freccia e Giorgio si innamora perdutamente di Carla, una donna completamente diversa da Lara.

Le differenze tra Lara e Carla sono evidenti sia in termini calorici che sociali. Questa dicotomia mette Giorgio di fronte a un dilemma: ascoltare i giudizi della società o seguire il proprio cuore? Con l’aiuto del suo amico Mario, Giorgio si trova a navigare tra battute, commenti e critiche, in una società che pone l’apparire al di sopra dell’essere.

INFORMAZIONI GENERALI

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro, 22 | 00187 Roma

Per informazioni e biglietti:

tel. 06.6795130 | info@teatroservi.it

Orario spettacoli

da martedì a venerdì ore 21

sabato ore 17.30 e ore 21

domenica ore 17.30

Biglietti 25€