Tecnologia e medicina, a “Il posto giusto” oggi su Rai 3

Si parlerà di sostenibilità e di innovazione, anche in campo medico, nella puntata di “Il posto giusto” in onda domenica 1 febbraio alle 13 su Rai 3, il programma dedicato al mondo del lavoro e realizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie al contributo dell’Unione europea – Programma nazionale Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027.

Nello spazio dedicato ai mestieri, spazio anche gli artigiani che realizzano i bob apripista per le Olimpiadi di Milano-Cortina.

L’esperto di politiche del lavoro Romano Benini illustrerà poi gli strumenti a disposizione delle persone con disabilità che vogliono avviare un’attività in proprio e commenterà la classifica Excelsior-UnionCamere sulle lauree più richieste per le assunzioni nelle imprese private.

Fabrizio Dafano, consulente d’impresa, spiegherà quali sono le caratteristiche delle società benefit e come possono contribuire allo sviluppo economico e all’inclusione sociale.

Nello spazio delle interviste in studio, ospite Giovanni Zappatore, che con il suo gruppo di lavoro ha ideato la prima mano bionica adattiva al mondo, con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita di chi ha subito danni agli arti superiori, mentre Alessandro Cataldo racconterà il percorso che lo ha portato a diventare un giovane imprenditore superando difficoltà e pregiudizi legati alla sua condizione di disabilità.

Alessandro Gaetani, dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, illustrerà i percorsi di formazione breve e inserimento lavorativo più adatti alle esigenze delle aziende.

Nel consueto appuntamento con la rubrica “Lavoro e sentimento”, Antonella Boralevi parlerà di frustrazione e di come gestirla, sia in ambito professionale che personale. Prosegue poi il viaggio di Martina Socrate alla scoperta delle professioni del futuro: questa settimana ospite un professionista che si occupa di Intelligenza artificiale e dati. Laura Ferrari, della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, spiegherà come funziona il programma “Erasmus Plus” che consente ai giovani di studiare e lavorare all’estero. Ad arricchire la discussione saranno gli studenti dell’Its Artwood di Monza e Brianza e del Mobilita Its Academy di Milano.

Il programma ha un profilo Instagram: @ilpostogiustorai dove si potranno trovare informazioni su servizi e puntate. L’indirizzo mail è ilpostogiusto@rai.it. È possibile rivedere le puntate su RaiPlay.