Su Rai Movie “Il duro del Road House” con Patrick Swayze: ecco la trama

Il film “Il duro del Road House”, del 1989, diretto da Rowdy Herrington con Patrick Swayze nel ruolo del filosofo-buttafuori, in onda stasera su Rai Movie: la trama
Dalton, esperto di locali notturni con un codice d’onore zen (“Non essere gentile”), arriva in una cittadina del Missouri per ripulire il Double Deuce, un bar malfamato controllato da un boss della criminalità. Tra risse feroci, amori complicati con la dottoressa Clay e alleanze con baristi tosti, Dalton scatena una guerra contro la corruzione locale.
domenica 1 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai Movie