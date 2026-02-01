Stasera su Rai Storia doppio appuntamento con “La lotta dell’uomo per la sua sopravvivenza”

In prima serata su Rai Storia “La lotta dell’uomo per la sua sopravvivenza” con “Dall’angoscia dei miti al Dio che è salvezza” e “Un’arca nel diluvio, il monachesimo”

“La lotta dell’uomo per la sua sopravvivenza” è uno dei film TV (in dodici puntate) che Roberto Rossellini ha realizzato per la RAI, quando vide nella televisione un valido mezzo per esplorare gli aspetti sociali, civili e politici della nostra storia e cultura.

Domenica 1 febbraio 2025 alle 21:20 su Rai Storia in onda le puntate 3 e 4 “Dall’angoscia dei miti al Dio che è salvezza” e “Un’arca nel diluvio, il monachesimo”.