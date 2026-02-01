Stasera su Rai 1 Cuori 3: la trama dei primi due episodi

Delia e Alberto affrontano nuove sfide professionali insieme ai colleghi del reparto di cariologia delle Molinette di Torino in Cuori 3 stasera su Rai 1: la trama

Delia e Alberto affrontano nuove sfide professionali insieme ai colleghi del reparto di cariologia delle Molinette di Torino. I due, ora sposati e desiderosi di un figlio, dovranno confrontarsi con un segreto del passato.

Arriva “Cuori 3”, serie in 6 serate in prima visione su Rai 1 da domenica 1° febbraio. Nel primo episodio alle Molinette tutto è pronto per il matrimonio di Virginia. Alberto e Delia sono ormai coniugi e il reparto ha un nuovo equilibrio, rotto però dall’arrivo del primario Luciano La Rosa. Proprio mentre Alberto sta per raggiungere la chiesa, viene ricoverata d’urgenza Irma, una cantante che l’uomo sembra conoscere bene.

Nel secondo episodio al risveglio, Irma non trova Alberto, che evita accuratamente di incontrarla. Di fronte al peggioramento delle condizioni di suo figlio, Luciano incarica Alberto di trovare un nuovo medico che si occupi di Bruno….