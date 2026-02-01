Scontri a Torino: ANPPE Vigili del Fuoco esprime solidarietà agli agenti di polizia

ANPPE Vigili del Fuoco esprime piena solidarietà e vicinanza all’agente di polizia aggredito dai manifestanti nel corso delle manifestazioni di Torino per lo sgombero del centro sociale Askatasuna

L’Associazione Sindacale ANPPE Vigili del Fuoco esprime piena solidarietà e vicinanza all’agente di polizia aggredito dai manifestanti nel corso delle manifestazioni di Torino per lo sgombero del centro sociale Askatasuna e a tutti gli appartenenti alla Polizia.

“Le immagini e video come quelli di ieri sera, devono far riflettere – dichiara il Presidente di ANPPE Vigili del Fuoco Fernando Cordella -, dobbiamo condannare ogni forma di violenza, nei confronti di chi, quotidianamente, mette a rischio la propria vita per garantire sicurezza ai cittadini. A lui va il nostro pensiero, il nostro sostegno e l’augurio di una pronta guarigione. Il personale delle forze dell’ordine, e dei Vigili del Fuoco, impegnato nei servizi di pubblica sicurezza deve essere tutelato in ogni sua forma, quello che è successo ieri sera non è manifestare ma colpire bersagli di legalità e di persone che fanno il proprio dovere”.