Rogoredo, 25enne ruba pistola e spara alla polizia che risponde al fuoco: colpito, è gravissimo

Rogoredo: 25enne, di nazionalità cinese, rubato a un vigilante una pistola e poi spara alla Polizia che cerca di fermarlo. Colpito dagli agenti è in gravi condizioni

Ancora sangue a Rogoredo, dopo la morte di un 28enne marocchino colpito dal poliziotto al quale aveva puntato contro un’arma, poi rivelatasi finta.

Oggi un 25enne di nazionalità cinese, irregolare in Italia, dopo aver rubato una pistola a una guardia giurata, ha aperto il fuoco contro un Land Cruiser blindato dell’Uopi, le unità specializzate di primo intervento della Polizia di Stato. Gli agenti hanno poi risposto al fuoco colpendolo alla testa e a un braccio: ora si trova ricoverato in gravissime condizioni al Niguarda.

Lo scontro a fuoco, come detto, è avvenuto non lontano dal luogo dove Abhderraim Mansouri, 28enne di nazionalità marocchina, è stato ucciso lunedì scorso da un agente di Polizia