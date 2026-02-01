Oroscopo di oggi, domenica 1 febbraio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, domenica 1 febbraio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
I nostri assi nella manica ce li fornisce la Luna. Abbiamo una dialettica persuasiva e un’energia che contagia gli altri senza aggredire. Si va? Qualcuno con voce tonante detta ordini, ma non ci intimorisce: senza titubanze facciamo a modo nostro.
Toro
Un programma di vacanze non vuole decollare? Ascoltiamo l’universo e non l’ostinazione. Niente avviene per caso e tutto arriva a tempo debito. Dedichiamoci al riposo, ai passatempi preferiti. Teniamo un diario su cui annotare ogni giorno fatti e impressioni.
Gemelli
Sostenuta da una schiera di alleati, la Luna ci accompagna verso un’atmosfera serena. L’umore è stabile, l’ambiente stimolante, il cuore batte forte. Proposte e inviti a sorpresa, magari tramite messaggi da un amico o da un vecchio compagno di scuola.
Cancro
È vero che rivolgiamo spesso lo sguardo al passato, ma è altresì vero che il nostro apparente salto all’indietro ci serve per procedere con più sicurezza. Il ricordo di qualcuno molto amato ci fa venire voglia di risentirlo? Contattiamolo, non lasciamo nulla in sospeso.
Leone
Complice una nuova conoscenza, l’amore ci sorprende e ci manda in fibrillazione? Giochiamo su un fascino accattivante e una certa disinvoltura. Un’allegra serata fra amici, dove a tenere banco sono le confidenze scambiate che donano un senso d’appartenenza.
Vergine
Nel lavoro cerchiamo la collaborazione, anche se ci sono delle rivalità. Con una strategia mirata, un atteggiamento flessibile, un progetto va in porto. Nubi temporalesche sulla coppia. Per la sua tenuta, preferiamo una rinuncia fastidiosa a una rottura dolorosa.
Bilancia
Mercurio e Venere ci invitano a compiere una follia amorosa. Per esempio, dichiarare i nostri sentimenti con un biglietto per viaggiare oltreconfine. Comunicazione scorrevole. Abbiamo delle curiosità da soddisfare? Chiediamo al tuttologo del gruppo.
Scorpione
Meditiamo sui progetti che al momento ci sembrano irrealizzabili. Rivediamoli e correggiamoli per aumentare le possibilità di attuazione. Possiamo fare una buona operazione di sgombero degli scheletri dall’armadio, per fare spazio a cose nuove.
Sagittario
Mercurio e Venere alleggeriscono la tensione in atto fra la Luna e Saturno. Abbiamo le idee chiare su molti argomenti e alle critiche rispondiamo con il sorriso. Il candore è uno dei nostri punti di forza e non una debolezza come altri vorrebbero farci credere.
Capricorno
Raggiungere la stabilità economica è importante per noi in questo frangente. Impegniamoci al massimo, stringiamo i denti, chiediamo aiuto, se serve. Buone notizie stanno arrivando dal settore finanziario. Un investimento comincia a dare i frutti sperati.
Acquario
Una giornata dinamizzata dalla Luna in Gemelli per noi è non mai noiosa. Molti gli stimoli, le curiosità, le buone nuove che immancabilmente la scortano. Siamo accomodanti e inclini a valorizzare le idee altrui, questo ci favorisce sia nel lavoro sia nel privato.
Pesci
Compiti a casa per oggi: “Ascoltiamo la pianta dei piedi che calpesta il terreno, piuttosto che i castelli in aria creati dalla nostra mente”. Un leggero nervosismo potrebbe spingerci all’azione, ma prima di muoverci, è necessario decidere dove andare.