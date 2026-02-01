Oggi la Rai ricorda con un omaggio Tito Stagno, l’uomo della luna

Oggi pomeriggio su Rai Storia omaggio a Tito Stagno, l’uomo della luna. Il ricordo di Rai Cultura nell’anniversario della scomparsa

In occasione del quarto anniversario della scomparsa di Tito Stagno (1° febbraio 2022), giornalista e conduttore, volto storico della Rai, Rai Cultura ripropone lo speciale “Tito Stagno. L’uomo della luna”, per la regia di Caterina Intelisano, in onda domenica 1° febbraio alle 18.00 su Rai Storia. È un ritratto del giornalista e telecronista più popolare della televisione, attraverso i suoi viaggi al seguito di Papi e Presidenti e i suoi commenti su importanti avvenimenti storici.

Conduttore del telegiornale dal 1961, il suo nome è legato a un evento in particolare. La notte del 20 luglio 1969 lo vede protagonista e commentatore della lunga diretta televisiva sull’allunaggio compiuto dalla Missione Spaziale Apollo 11.

Nel 2009 pubblica la sua autobiografia “Mister Moonlight, confessioni di un telecronista lunatico”. “Mister Moonlight”, cioè “Signor Chiaro di luna”, è il soprannome attribuitogli affettuosamente da Buzz Aldrin, uno dei tre astronauti della Missione Apollo 11.