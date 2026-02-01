Mattarella consegna Onorificenza della Repubblica a Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, a Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, a Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana “per aver fatto dell’arte uno strumento per abbattere gli ostacoli della malattia e della disabilità”.

Fondatori della Compagnia Teatrale Berardi-Casolari, Berardi e Casolari portano avanti da anni una ricerca artistica che intreccia creazione scenica, accessibilità e inclusione, costruendo spazi di partecipazione attiva in cui ogni persona possa esprimersi prescindendo dalle proprie condizioni fisiche.

Un riconoscimento che valorizza un percorso in cui il teatro si configura come pratica civile, luogo di relazione e di trasformazione, capace di generare comunità e consapevolezza.

La cerimonia di consegna delle onorificenze si terrà presso il Palazzo del Quirinale il 3 marzo alle ore 12.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, trentuno onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana”, distribuite proporzionalmente a donne e uomini che si sono distinti per il loro impegno nel sociale, manifestato attraverso l’uso etico e responsabile dei social network, l’attività sportiva come mezzo di inclusione, l’arte come strumento di integrazione sociale, l’assistenza e il supporto ai detenuti, le attività solidali e di volontariato, per aver costruito un modello di imprenditoria etica, per l’impegno elargito nella tutela del bene della salute, anche al di là dei confini nazionali, per il coraggio e l’eroismo dimostrato, oltre i propri doveri professionali, per essersi resi esempi di cittadinanza attiva.

Il Presidente Mattarella ha individuato esempi, tra i numerosissimi presenti nel nostro Paese, di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani.