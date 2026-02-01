Maksim, il pianista croato icona del pianoforte crossover, arriva il 3 maggio al TAM Teatro Arcimboldi Milano

Il pianista croato Maksim, icona del pianoforte crossover, arriva il 3 maggio al TAM Teatro Arcimboldi Milano, per la prima data italiana del “Segmenti World Tour” 2026

Il pianista croato MAKSIM annuncia la prima data italiana del suo nuovo tour internazionale “Segmenti World Tour”: sabato 3 maggio 2026 al TAM Teatro Arcimboldi Milano (ore 21). Un appuntamento-evento che riporta in Italia uno degli artisti più seguiti e riconoscibili della scena classical crossover mondiale.

“Il crossover, unendo il pianoforte classico all’energia del pop e a una forte componente scenica, è il mio linguaggio musicale – commenta Maksim – Amo l’Italia per la sua storia, l’arte e il modo di vivere. Torno spesso, soprattutto in primavera, e suonare qui è sempre una gioia”.

I numeri raccontano la portata del fenomeno Maksim: 2 milioni di ascolti su Spotify per la sua Croatian Rhapsody, quasi 8 milioni su YouTube per il video Pirates of Caribbean e una fanbase globale costruita concerto dopo concerto, dai grandi teatri europei alle tournée in Asia, Australia e America.

Il concerto milanese sarà uno show caratterizzato da virtuosismo estremo, arrangiamenti originali, contaminazioni elettroniche, rock e un impianto visivo di grande impatto. Il pianoforte diventa il fulcro di uno spettacolo immersivo in cui convivono grandi pagine della tradizione classica, celebri temi della musica da film e reinterpretazioni crossover di brani iconici.

Biglietti in vendita su Ticketone