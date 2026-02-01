Lo spettacolo/Escape Room Live Experience “Fiabe Nere” al Teatro Ivelise

“Fiabe Nere”: Alice, Biancaneve e Cenerentola come non le avete mai viste, in una Escape Room Live Experience tra teatro, gioco e horror psicologico

Febbraio si tinge di nero al Teatro Ivelise, aprendo le porte a una delle esperienze più immersive e disturbanti della stagione: “FIABE NERE”, Escape Room Live Experience nata dalla collaborazione tra Teatro Ivelise e Dark Moon Theatre Company. L’appuntamento è a febbraio, alle ore 21:00, per una serata che supera i confini dello spettacolo tradizionale conferendo al pubblico il ruolo da protagonista attivo della narrazione.

Ma cos’è una Escape Room Live Experience?

Non è uno spettacolo da guardare, né un gioco da risolvere seduti. È un ibrido tra teatro immersivo, gioco di ruolo dal vivo ed escape room, in cui gli spettatori entrano fisicamente nella storia, interagiscono con i personaggi, pongono domande, osservano indizi, prendono decisioni. La scena non è più solo il palco: l’intero teatro diventa un luogo narrativo, un labirinto emotivo e mentale in cui realtà e finzione si confondono. Gli enigmi non sono mai fini a sé stessi, ma nascono dal carattere, dai traumi e dalle contraddizioni dei personaggi. Per “vincere” non basta essere rapidi: serve ascoltare, intuire, leggere l’animo umano.

Con “FIABE NERE”, il pubblico viene trascinato nel lato oscuro delle fiabe più celebri. Alice, Biancaneve e Cenerentola tornano in scena private di ogni rassicurante lieto fine, trasformate in figure inquietanti, fragili e pericolose, immerse in un universo horror e psicologico dove il trauma ha preso il posto della magia. Le tre protagoniste sono interpretate da Andrea Simonelli, Giulia Marini e Veronica (cognome in via di definizione), che incarnano versioni disturbanti e profondamente umane di icone senza tempo.

A guidare il pubblico in questo viaggio è Mr. Sad, figura ormai cult delle Escape Room Live Experience Dark Moon: conduttore del gioco, narratore ambiguo, presenza costante e minacciosa, capace di muoversi sul confine tra ironia nera e inquietudine. A presentare l’esperienza è il Capocomico, accompagnato dalla sua spalla Danny Di Diomede, autore e regista dell’intero progetto, mente creativa dietro la struttura narrativa e interattiva dell’escape.

“FIABE NERE” non è solo intrattenimento: è un’esperienza che interroga lo spettatore, lo mette a disagio, lo costringe a scegliere. È teatro che diventa gioco e gioco che diventa racconto, dove l’horror non nasce da ciò che si vede, ma da ciò che si comprende.

Un evento unico, pensato per chi cerca un’esperienza intensa, immersiva e fuori dagli schemi, capace di trasformare il Teatro Ivelise in un luogo altro, dove le fiabe smettono di consolare e iniziano a mordere.

📍 Teatro Ivelise, Roma

📅 Febbraio

🕘 Inizio ore 21:00

Con

Danny Di Diomede

Andrea Simonelli

Giulia Marini

Veronica Lo Sicco

Dark Moon Theatre Company – Bio

La Dark Moon Theatre Company è una realtà artistica e produttiva che opera nel teatro contemporaneo e nelle esperienze performative, costruendo progetti in cui il pubblico non è semplice spettatore, ma parte attiva dell’esperienza.

Il lavoro della Dark Moon si fonda su una poetica dello svelamento: portare alla luce ciò che resta nell’ombra, cambiare punto di vista, restituire complessità a temi, linguaggi e figure spesso semplificati o fraintesi. Il “dark” è un genere, è un’estetica, ma anche uno sguardo differente dai consueti modi di comunicare. Un modo di osservare e raccontare ciò che normalmente non trova spazio.

La compagnia sviluppa format immersivi e interattivi, tra cui le Escape Room Live Experience, accanto a spettacoli teatrali non interattivi, progetti site-specific e collaborazioni con teatri, musei, spazi urbani, locali e istituzioni culturali. Ogni progetto nasce da una forte integrazione interdisciplinare tra teatro, performance, danza, musica, arti del movimento e linguaggi contemporanei.

La Dark Moon è anche una community creativa: un ecosistema in cui artisti, performer e tecnici partecipano attivamente allo sviluppo dei progetti, condividendo una visione comune e un metodo di lavoro fondato su responsabilità, cura e rispetto dell’esperienza umana.

Più che produrre spettacoli, la Dark Moon costruisce attraversamenti.

Esperienze che non cercano risposte facili, ma aprono spazi di ascolto, immaginazione e consapevolezza.