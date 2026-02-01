Linea Verde su Rai 1 oggi è sulla via del sale: cuore antico fra Pavia e Appennino

Linea Verde su Rai 1 va alla scoperta di un antico tracciato commerciale che collegava la Pianura Padana al Mar Ligure: la Via del sale

Domenica 1 febbraio 2026 alle 12:00 Linea Verde su Rai 1 va alla scoperta di un antico tracciato commerciale che collegava la Pianura Padana al Mar Ligure: la Via del sale. Un itinerario che è stato fondamentale per il commercio di questo prodotto e che, ancora oggi, rappresenta un patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico di grande valore.

Il viaggio di Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi parte da Pavia, dove Peppone incontra due protagonisti d’eccezione: Marco Lodola, artista pavese di fama internazionale, e Ron, cantautore tra i più amati della musica italiana. Peppone si sposta poi nel cuore dell’antica via del sale, per scoprire i segreti del salame di Varzi, uno dei prodotti simbolo di questo territorio.

Fabio è rimasto a Pavia per raccontare la storia di questa antica capitale longobarda la quale, nel corso dei secoli, grazie alla sua Università, ha formato medici, giuristi e scienziati che hanno lasciato una traccia indelebile nella storia. Proseguendo il suo cammino, Fabio arriva a Salice Terme per raccontare una delle eccellenze più rappresentative del territorio: il vino.

La Riserva Naturale di Gropello Cairoli è, invece, l’itinerario di Margherita Granbassi. Un luogo incontaminato, incastonato tra la Valle del Ticino e l’omonimo Parco fluviale, fatto di boschi, zone umide e risaie, che è riuscito a conservare, nel corso del tempo, una biodiversità straordinaria. Peppone, Fabio e Margherita si ritrovano poi per il gran finale in un’antica osteria di Pavia, per assaggiare, insieme a Marco Lodola, la squisita torta di mandorle.