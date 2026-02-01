L’impatto del tempo sulla salute a “Check-Up” oggi su Rai 1

Domenica 1° febbraio alle 9.30 su Rai 1 all’appuntamento settimanale con “Check-Up” il professor Piero Barbanti, Professore Ordinario di Neurologia presso l’Università–IRCCS San Raffaele di Roma

Ogni età custodisce i propri ricordi, ma cosa permette alla memoria di diventare l’archivio delle nostre esperienze ed emozioni? A questa domanda risponde – domenica 1° febbraio alle 9.30 su Rai 1 nell’appuntamento settimanale con “Check-Up” – il professor Piero Barbanti, Professore Ordinario di Neurologia presso l’Università–IRCCS San Raffaele di Roma. Spazio, poi, all’approfondimento su una delle patologie oncologiche più complesse: il tumore del pancreas. Grazie al supporto della grafica 3D, il professor Damiano Caputo, responsabile della Chirurgia Laparoscopica Mini-Invasiva presso la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, illustra le caratteristiche di questa malattia.

Si parla anche di maculopatia, una patologia spesso silenziosa che in Italia colpisce circa un milione di persone. Sintomi, cause e possibilità di cura per proteggere la vista al centro dell’intervento del professor Teresio Avitabile, Professore Ordinario di Malattie dell’Apparato Visivo all’Università di Catania e Presidente della Società Italiana di Scienze Oftalmologiche.

Il tema del tempo viene affrontato anche dal punto di vista psicologico: la sua percezione varia in base alle emozioni, all’età e alle difficoltà personali. Ne parla la dottoressa Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta, membro del tavolo tecnico del Ministero dell’Istruzione.

Il fattore tempo riveste, anche, un ruolo centrale nella prevenzione: focus sulle vaccinazioni pediatriche, che accompagnano diverse fasi della vita, contribuendo allo sviluppo e al rafforzamento del sistema immunitario. Ospite in studio il professor Andrea Campana, Responsabile UOC di Pediatria Multispecialistica Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro. Con il professor Giovanni Scapagnini, docente di Nutrizione Clinica all’Università degli Studi del Molise, si approfondisce, invece, il rapporto tra l’alimentazione e la durata della vita. Infine, uno spazio dedicato al linguaggio medico: termini di uso comune possono essere impiegati in modo impreciso, generando confusione. A fare chiarezza la dott.ssa Simona Cristofaro, medico di medicina generale presso ASL Roma 1.

Il programma è disponibile anche su RaiPlay e, in podcast, su RaiPlay Sound.