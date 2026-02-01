Le tossicodipendenze al centro di “Genitori, che fare?” oggi su Rai 2

Approfondirà il tema delle droghe e delle tossicodipendenze l’ultima puntata di questa stagione di “Genitori, che fare?”, oggi su Rai 2

Approfondirà il tema delle droghe e delle tossicodipendenze l’ultima puntata di questa stagione di “Genitori, che fare?”, il programma della Direzione Approfondimento Rai condotto da Gianni Ippoliti, in onda domenica 1° febbraio alle 17.00 su Rai 2.

Alla luce dei dati sempre più allarmanti che coinvolgono ragazzi di età sempre più giovane e che destano forte preoccupazione, il programma aprirà uno spazio di confronto diretto tra genitori e ragazzi in studio, chiamati a raccontare vissuti, paure e difficoltà, dialogando con gli ospiti presenti.

Parteciperanno alla discussione: Filippo Facci, giornalista e scrittore; Andrea Fantoma, medico esperto in politiche sanitarie e consulente del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri; Elisabetta Scala, vicepresidente del MOIGE e pedagogista.